Íñigo Martínez provoca un giro de 180 grados en el mercado de fichajes del Barça

Íñigo Martínez es uno de los centrales que más duda ha causado en los despachos de las altas esferas del Barça. El español llegó al club en 2023 como agente libre, factor que juega claramente a su favor. Al no haber tenido que pagar por él, Joan Laporta y su séquito han sido pacientes con él.

Pese a ser un defensor experimentado que puede ayudar mucho a los jóvenes, su rendimiento no ha sido del todo buena. Su continuidad —su contrato no vence hasta el año que viene— ha sido uno de los temas más comentados estos últimos meses. Ahora, parece que la decisión ya está tomada y empuja a un compañero suyo hacia la puerta de salida.

Íñigo Martínez, el verdugo de uno de sus compañeros

Íñigo Martínez, en la 2023-24, empezó siendo titular junto a Ronald Araújo, la estrella de la defensa culé. Por desgracia para el español, sufrió una lesión que lo dejó fuera de los terrenos de juego durante 1 mes. Al volver a estar disponible, se encontró con una situación que no esperaba: le habían arrebatado el puesto en el "11" titular.

Xavi Hernández decidió darle la oportunidad a Pau Cubarsí, quien no decepcionó y ya se ha proclamado campeón de los Juegos Olímpicos con La Roja. Parece que el joven de Estanyol no tiene techo, por lo que dejarlo al margen no es una opción viable en Can Barça, por lo menos ahora mismo.

En principio, Íñigo Martínez era la salida más sencilla de llevar a cabo, pero parece que no será así. El Barça ha preferido quedárselo, puesto que llegó a la Ciudad Condal a coste 0 y su salario no es desproporcionado. Que se mantenga en la plantilla quiere decir que es otro central el que tiene que decir adiós al club.

El colega de Íñigo Martínez, en la puerta de salida

Íñigo Martínez se queda en el Barça hasta el verano que viene, pero esto provoca que otro culé se marche. El escogido es Clément Lenglet, quien tiene un coste de ficha muy elevado y no aporta nada al equipo. Además, muy probablemente se irá al Atleti, que pensaba en la cesión de Íñigo como primera opción y en la de Clément como segunda.

Clément Lenglet fue uno de esos descabellados fichajes de Josep Maria Bartomeu, el antiguo presidente del Barça. El defensa no quería marcharse y estaba complicando mucho la situación del elenco catalán, pero parece que ya lo ha asumido. Aunque nunca se puede dar nada por seguro, es probable que veamos al francés vistiendo la rojiblanca.