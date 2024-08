Míchel no evita otro fichaje como el de Pau Víctor: Oficial, se va del Girona al Barça

Como si de un patrón se tratara, el Barça ha calcado un movimiento que ya realizó el pasado verano: arrebatarle un joven talento al Girona. La apuesta por Pau Víctor fue arriesgada, pero el tiempo ha demostrado que los directivos del Barça acertaron dándole una oportunidad de azulgrana. Si bien su rendimiento con el filial ya fue extremadamente destacable el pasado curso, el verdadero 'boom' del de Sant Cugat del Vallès se ha producido este verano.

Pau Víctor ha mostrado una versión realmente ilusionante durante la pretemporada, donde no solo ha tenido mucha presencia con el primer equipo, sino que, además, ha sido el máximo goleador. Sus tantos sirvieron para enamorar a toda la parroquia y para convencer a Hansi Flick de que merecía una oportunidad. Y ahí está, formando parte de la primera plantilla del Barça; Míchel no ha podido retenerlo en el Girona.

Y los directivos culés, por supuesto, encantados. Sus buenas relaciones administrativas con el Girona les han permitido ahora realizar un fichaje parecido. El Barça ha vuelto a fichar en Montilivi para reforzar al Barça Atlètic con la idea de que, a corto plazo, termine estando disponible para Hansi Flick.

Míchel alucina: el Barça repite lo de Pau Víctor

Míchel trata de construir un proyecto ilusionante para la primera temporada del Girona en Champions, pero no lo está teniendo nada fácil. Y es que a la marcha de sus referentes como Couto o Dovbyk, ahora hay que sumar la salida de Óscar Ureña, quien ya es oficialmente jugador del Barça hasta 2026.

Nacido en Figueres en 2003, aunque con nacionalidad también dominicana, Óscar Ureña ha pasado el último año y medio lejos de Cataluña. En el segundo tramo de la temporada 2022/23 jugó cedido en el Cartagena y en la 2023/24 hizo lo propio en el Leganés.

Óscar Ureña sigue los pasos de Pau Víctor

En su aventura en Segunda División, Óscar Ureña ha podido disputar un total de 36 duelos, logrando repartir hasta tres asistencias. También pudo debutar en LaLiga con el Girona, jugando tres choques. Míchel lo tiene en alta estima, pero el Barça ha apostado por él.

Deco y Bojan han percibido en él un diamante en bruto al que falta terminar de pulir. El monto que han invertido los culés en el fichaje de Óscar Ureña todavía no ha trascendido. No habrá sido especialmente elevado, pues solo le restaba un año de contrato con el Girona y Míchel no ha podido evitarlo.

Óscar Ureña es un jugador bajito, pero muy hábil, con la capacidad de ser diferencial con el balón en los pies y lanzando desmarques a la espalda de la zaga rival. Un extremo de esos puros que tan bien encajan con la idiosincrasia del Barça. Empezará, pues jugando en Primera Federación con el filial, aunque no es nada descartable que Hansi Flick se lo lleve de vez en cuando con el primer equipo.