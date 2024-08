Ronald Araújo, clave para el 'fichaje' de última hora que Hansi Flick ha pedido

Por cuarta temporada consecutiva, el Barça está obligado a realizar malabarismos para poder inscribir futbolistas en la Liga. Una pesadilla que no termina. Sin ir más lejos, el día del debut del Barça en la Liga se inscribieron 4 jugadores sobre la bocina.

Y todavía queda el último gran fichaje de este verano por inscribir, hablamos de Dani Olmo. El último fichaje del Barça no estuvo en la convocatoria contra el Valencia por, según Hansi Flick, no estar todavía en condiciones. Sin embargo, la realidad es que no pudo ser inscrito a tiempo.

Es evidente que el Barça atraviesa momentos complicados a nivel económico y que la solución será dolorosa. Para empezar, para poder inscribir a Dani Olmo hará falta que se produzca alguna salida. Pero, para colmo, uno de los pilares de Hansi Flick como Ronald Araújo ha tenido que ser utilizado para poder cumplir con las necesidades del técnico alemán.

Ronald Araújo, el comodín del Barça

Ronald Araújo no completó su mejor temporada el curso pasado y su futuro ha sido tema de debate durante semanas. El Barça no veía con malos ojos su salida hacia el Bayern, que estaba dispuesto a abonar casi 100 millones por su traspaso. Ahora bien, una inoportuna lesión durante la Copa América echó al traste todos los planes previstos.

Actualmente, Ronald Araújo está recuperándose de dicha dolencia y su tiempo estimado de baja se dilata hasta 2025. Un escenario que ha servido para que, de rebote, Hansi Flick pueda contar con su 'fichaje' de emergencia: Íñigo Martínez.

El pasado sábado, el central deseado por Hansi Flick, Íñigo Martínez, pudo ser inscrito en el último momento. El Barça recurrió a la fórmula de utilizar el 80% de la ficha de un futbolista lesionado como Ronald Araújo para inscribir al central vasco. De este modo, aunque se recupere, el uruguayo no podrá debutar hasta enero, cuando ya podrá ser inscrito de nuevo.

Íñigo Martínez le da las gracias a Ronald Araújo

El Barça pudo inscribir el pasado viernes a Íñigo Martínez para poder disputar el debut liguero contra el Valencia. La inscripción ha podido realizarse atendiendo a la baja de larga duración del defensa uruguayo Ronald Araújo. El Barça se ha acogido al artículo 77 de la normativa del control económico.

Dicho artículo establece que un jugador podrá ser inscrito en caso de lesión de otro jugador, por una parte de su coste financiero. En este caso hablamos del 80% del montante total de la ficha de Ronald Araújo. El central uruguayo se lesionó gravemente en la Copa América disputada este verano, y el tiempo de baja, se estima en 6 meses.

El recurso utilizado por el Barça no es novedoso, la temporada pasada ya fue utilizado por 8 clubs que se acogieron a esta fórmula. Con la inscripción de Íñigo Martínez, Flick cuenta con un total de cinco centrales en la plantilla para la liga. Jules Koundé también puede actuar en esta demarcación si Flick lo considera oportuno.

Con la inscripción de Íñigo Martínez, que el entrenador alemán consideraba básica para su esquema defensivo, queda completada casi la mayoría de inscripciones. Solo falta Olmo, el cual podrá ser inscrito, una vez se oficialice alguna de las salidas que el Barça tiene encima la mesa. La cesión inminente de Lenglet podría dar luz verde en las próximas horas.