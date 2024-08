Jules Koundé se ofrece para ser el fichaje del verano: 'Jugaré...'

Jules Koundé, el defensa del Barça, habló con los medios de comunicación en su gira de pretemporada por Estados Unidos. Koundé ha pasado revista a la actualidad deportiva del Barça y en especial, a su rol con la llegada de Hansi Flick. Ha explicado que se ha puesto a disposición del técnico alemán por si Flick decide ubicarlo en una nueva posición.

Con estas declaraciones, Jules Koundé ha cambiado radicalmente su discurso, dado que siempre había manifestado preferir jugar en el centro de la defensa. Afirma, ahora, que se siente cómodo jugando en un costado. La pasada temporada, Xavi Hernández, lo ubicó en el lateral derecho por las necesidades del vestuario, posición donde también ha jugado en la selección francesa.

Jules Koundé ha explicado sus conversaciones con Hansi Flick, ha sido muy explícito al afirmar que lo primero es el Barça. En este contexto, ha asegurado a Flick que jugará donde se lo pida, dejando atrás la petición de actuar solo como central. Koundé justifica el cambio de discurso al haber dado un paso al frente, tanto en el FC Barcelona como durante la Eurocopa.

El cambio de discurso sorprendente y positivo de Jules Koundé

Jules Koundé siempre ha manifestado que su posición preferida es la de central, y ha desarrollado casi toda su carrera futbolística en esta posición. Las necesidades del Barça y de la selección francesa en la Eurocopa, lo han llevado a jugar de lateral diestro. Con el paso del tiempo, Koundé se ha ido asentando en esta posición y se ha ido encontrando más cómodo.

“Jugaré donde más me necesite el equipo. Ya he hablado con el entrenador y le he dicho que me siento cómodo en ambas posiciones. Es cierto que la pasada temporada di un paso adelante en el lateral, jugando allí también en la Eurocopa. Mi posición favorita es la de central, pero voy a jugar donde se me necesite”, ha sentenciado Jules Koundé.

En su entrevista a los medios, Jules Koundé también ha destacado la intensidad en los entrenamientos, destacando las buenas sensaciones que se están viviendo. Koundé ha señalado que Flick quiere una línea defensiva alta, dominar, presionar y que el Barça sea intenso en todo momento. Se encuentra cómodo defendiendo hacia adelante teniendo en cuenta su rapidez a la hora de recuperar la posición.

Jules Koundé y su rol en el Barça

Jules Koundé destaca por ser un defensa muy rápido y expeditivo en el corte y por su buen trato con el balón. El francés es difícil de superar en el uno contra uno y se encuentra cómodo defendiendo en línea avanzada dado que confía en su velocidad. Aparte de sus características técnicas, Koundé se caracteriza por ser muy fuerte mentalmente y lo transmite en el campo.

Koundé transmite siempre la sensación de no sentirse nunca sobrepasado por las circunstancias del juego, de dominar los tiempos en las acciones defensivas. Es un futbolista polivalente, y si finalmente ocupa el lateral derecho, compartirá la banda con Lamine Yamal. Jules Koundé será, sin duda, una de las piezas claves de Hansi Flick en el Barça y su versatilidad será muy importante para el técnico alemán.