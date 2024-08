Deco, cada vez más cerca del único fichaje que no ha rechazado al FC Barcelona

El Barça está pasando por un mal momento económico y ha tenido que hacer malabares para poder fichar estos últimos años. Aun así, son muchos los que sueñan con jugar en el conjunto catalán por su increíble historia. Pero, a su vez, otros prefieren una entidad que pueda aportarles más estabilidad y éxitos asegurados.

Deco está lidiando con muchas negativas y está considerando qué opciones, según su criterio, son las mejores que hay. Muchos aficionados no están contentos con sus gestiones, así que tiene que ponerle remedio urgentemente. Casualmente, el único extremo que no ha rechazado al FC Barcelona está cada vez más cerca.

Deco sabe con quién tiene posibilidades

Deco no ha gestionado el poco dinero del FC Barcelona de la mejor manera posible y el fichaje de Vitor Roque lo demuestra. Aun sabiendo que a Xavi Hernández no le gustaba, se gastó 30 millones fijos más 31 en variables. Otro ejemplo es Dani Olmo, que pese a ser un jugador de talla mundial, no era necesario en estos momentos.

Lo que realmente necesita Deco es un extremo izquierdo puro y de garantías, pero parece que es una historia que no tiene final. Varios extremos han quedado tachados de "imposible", como por ejemplo Nico Williams o Luis Díaz, quienes están fuera del alcance de Deco en estos momentos. Por suerte, hay uno que está cerca de jugar en la Ciudad Condal y su equipo no se opondría.

Este es Kingsley Coman, el extremo izquierdo del Bayern de Múnich con un valor de mercado de 50 millones de euros. Vincent Kompany acaba de aterrizar en el conjunto alemán y no cuenta con el atacante nombrado anteriormente. Todo apunta a que estarían encantados de enviarlo como cedido al Barça y el extremo también lo vería con buenos ojos.

Kingsley Coman puede ser perfecto para el FC Barcelona

La pasada temporada, Kingsley Coman anotó 5 goles y dio 3 asistencias en 27 partidos. Aunque sus números no son demasiado buenos, Deco cree que es una buena solución para el precio que tiene. La compra es algo que no tendría ningún sentido, ya que los bávaros pedirían, aproximadamente, 50 millones por él.

Deco todavía sigue teniendo a Nico Williams en la cabeza, pero su llegada es algo poco probable. Quedando descartado el de Pamplona, Coman es la única opción junto con Jadon Sancho, a quien el Manchester United tampoco quiere. Todavía no se puede dar nada por hecho, pero la cesión del francés es una posibilidad real.