¡Sorpresa! El Barça hace oficial el fichaje del suplente de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski llegó al Barça en 2022 para emprender un nuevo desafío en su carrera futbolística. Los de la Ciudad Condal pagaron 45 millones de euros al Bayern de Múnich y lo sumaron a sus filas. El polaco cayó de pie en LaLiga y fue el pichichi de la 2023-23 y uno de los mejores en la 2023-24.

Por cosas como esta, una parte de los aficionados del Barça no tuvo en cuenta su bajada de rendimiento en algunos tramos de la 2023-24. Confiaban en que regresaría al juego que nos tenía acostumbrados y así ha sido. Ahora, su suplente ya está inscrito en LaLiga y el '9' tendrá que seguir ganándose los minutos.

Robert Lewandowski tiene competencia

Robert Lewandowski ha empezado la 2024-25 de la mejor forma posible: 3 goles en 2 partidos (contra el Valencia y el Athletic Club). Con Hansi Flick como nuevo entrenador, el ex de la Bundesliga se ha puesto las pilas y no hay quien lo pare. Si sigue así, es probable que no frecuente demasiado el banquillo; su relevancia en la delantera es notoria.

Con el buen inicio del Barça, se espera que siga sumando victorias, que luche por obtener los títulos que la temporada pasada no se lograron y que no decaiga el nivel. Robert Lewandowski es una pieza crucial en esta operación, puesto que es el goleador. Aun así, ya tiene rival dentro del equipo y no puede descuidarse ni un minuto.

El Barça ya ha inscrito a Ansu Fati, la esperanza del Barça en los momentos más oscuros de su historia. Por desgracia, las lesiones no lo están respetando y en estos momentos vuelve a estar indispuesto. Además del canterano, también está Pau Víctor, quien es probable que haya ayudado mucho a que Robert Lewandowski vuelva a su nivel.

Ansu Fati y Pau Víctor, en la recámara del Barça

La temporada pasada, Robert Lewandowski no tenía competencia, puesto que Xavi Hernández no contaba con Vitor Roque y el polaco lo sabía. Desde que ha llegado Pau Víctor, el histórico '9' ha vuelto a brillar y es más que probable que haya sido por la presión de saber que puede perder el puesto. A esto se le suma la inscripción de Ansu Fati, que pese a ser extremo, se ha estado probando de delantero centro.

Antes de lesionarse de la planta del pie, Hansi Flick estaba probando a Ansu Fati de ariete. La explicación es muy sencilla: por sus lesiones, es probable que haya perdido explosividad. Ahora que ya está inscrito, los culés sueñan con que regrese a su nivel.