Marc-André ter Stegen, portero titular y primer capitán del Barça, está en la cuerda floja tras su mal partido en Champions League contra el Mónaco. El Barça estaba encantado con el trabajo y el compromiso de Marc-André ter Stegen, pero lo cierto es que no ha arrancado bien la temporada y, por ende, se estudian alternativas. De hecho, para ser más exactos, el Barça, liderado por Joan Laporta y por Hansi Flick, prepara un fichaje olvidado: Marc-André ter Stegen ya lo sabe, su futuro está en peligro.

Marc-André ter Stegen fue elegido primer capitán del Barça durante la pretemporada, pero lo cierto es que, desde dentro del club, reconocen que ya no está entre los mejores del mundo. Es, por todo esto, que estas primeras jornadas de LaLiga y de Champions League han servido para devolverle la ilusión a un fichaje olvidado: Flick acepta y Joan Laporta pagará ya. El Barça quería contar con Marc-André ter Stegen, pero fuentes del club culer admiten lo que era una evidencia: el portero alemán no está bien y es momento del fichaje olvidado.

El mercado de fichajes está cerrado, pero el Barça, com ya confirmó Deco, trabaja para estudiar todas sus opciones de cara a la fecha invernal y del próximo mercado estival. El objetivo del Barça pasaba por reforzar el centro del campo y el ataque, pero las recientes actuaciones de Marc-André ter Stegen obligan a activar el fichaje olvidado. Flick ya ha dado su 'ok' final y definitivo y ahora es el momento de Joan Laporta, quien pagará para fichar al crack que sustituirá al arquero Marc-André ter Stegen.

Marc-André ter Stegen, sentenciado, el Barça activa otro fichaje bomba para relevarle: "Le habíamos olvidado, pero Laporta ya..."

Marc-André ter Stegen fue el gran protagonista de la derrota del Barça (2-1) contra el Mónaco en la primera jornada de la Champions League. En este caso, el portero alemán restó más que sumó y en el Barça la preocupación es tal que ya se ha activado el fichaje de la gran perla olvidada. Está claro que Ter Stegen cuenta con la confianza de Flick, pero el entrenador del Barça ya ha hablado con Laporta y Deco y ha dado luz verde a una operación.

Hablamos de una operación que, como no podía ser de otra manera, pasa por buscarle relevo a Marc-André ter Stegen, portero alemán de 32 años quien, al parecer, sigue tocado físicamente. Ter Stegen fue clave en aquella edición de LaLiga que ganó el Barça de Xavi Hernández, pero en el club reconocen que el portero alemán ya no es el que era. "Ter Stegen ya no está entre los 3 mejores porteros del mundo y el Barça no se puede permitir eso", apunta una fuente de la directiva a 'e-Notícies'.

Ter Stegen seguirá siendo el portero titular del Barça durante la presente temporada, pero Joan Laporta, Deco y Flick ya trabajan para cerrar el fichaje del que será su sucesor. El Barça confirma que Marc-André ter Stegen está en la cuerda floja y que el Barça, tras sus últimas actuaciones, se ha visto obligado a mover ficha acudiendo al mercado.

Ter Stegen falla y devuelve la ilusión al fichaje olvidado: Flick acepta, Laporta paga

Ter Stegen falló contra el AS Mónaco en Champions League y salió en la foto de los dos goles del conjunto monegasco, que jugó con un hombre más durante 80 minutos. El Barça quería tener paciencia, pero la decisión está tomada y es irrevocable: Ter Stegen está viviendo su última temporada como portero titular del Barça, Flick lo confirma con un fichaje.

La temporada es larga, pero el enfado en el Barça es mayúsculo, pues se considera que, por culpa de los errores de Ter Stegen, Europa volvió a ver perder al equipo. Los fallos claros y manifiestos de Ter Stegen le han devuelto la ilusión a un portero que, ya de forma definitiva, creía que no ficharía por el Barça. Ahora todo ha cambiado: Flick acepta y Joan Laporta, con el 'ok' de Deco, ya paga.

¿Qué fichaje olvidado quiere volver a reactivar el Barça para despedir a Ter Stegen? Pues hablamos del joven portero de solo 20 años Mio Backhaus, también conocido como Mio Nagata. Backhaus ya sonó para fichar por el Barça durante el pasado mercado de fichajes, pero el club culer olvidó su fichaje y ahora lo quiere volver a reactivar. Backhaus juega en Alemania y Flick le conoce a la perfección: el DT alemán ya ha dado el visto bueno, será el nuevo Ter Stegen del Barça de Joan Laporta.