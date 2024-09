Robert Lewandowski, aliviado, descubre la verdad sobre el fichaje de su verdugo

Robert Lewandowski ha sido uno de los delanteros más letales de la última década y su etapa en el FC Barcelona está siendo realmente buena. Desde su llegada en 2022, el polaco ha demostrado que, a pesar de su edad, sigue siendo un goleador implacable. En su primera temporada anotó 33 goles, en la pasada 26, y en la actual sigue mostrando un nivel altísimo, siendo fundamental para el gran inicio de curso.

A pesar de su gran rendimiento, el Barça sabe que Robert Lewandowski está en la fase final de su carrera y ha estado buscando un '9' que pueda ocupar su lugar. De hecho, en enero de 2024, el club decidió fichar a Vitor Roque, un joven talento brasileño que había destacado en el Athletico Paranaense. La idea era que el joven ariete se fuera integrando poco a poco en el equipo para, eventualmente, tomar el relevo de Lewandowski.

Sin embargo, Vitor Roque no logró adaptarse al ritmo y exigencias del Barça durante los primeros meses. Debido a la falta de minutos y la dura competencia, Tigrinho decidió probar suerte como cedido en el Real Betis para seguir desarrollándose y disfrutar de más tiempo de juego. Y parece que lo está consiguiendo.

Vitor Roque se aleja de Robert Lewandowski para triunfar

En el Real Betis, lejos de la alargada sombra de Robert Lewandowski, Vitor Roque ha comenzado a demostrar el talento que lo llevó al Barça. Ha marcado un par de goles y su rendimiento ha mejorado notablemente, lo que ha llevado a pensar que podría volver al Barça en 2025 y competir directamente con Lewandowski.

Pero aquí es donde entra el alivio para Robert Lewandowski. Aunque Vitor Roque está destacando en el Real Betis, es muy posible que nunca regrese al Barça. El club andaluz tiene una opción de compra de 25 millones de euros, lo que les permitiría quedarse con el brasileño de forma permanente.

El Barça, sorprendentemente, no incluyó una opción de recompra en el acuerdo, lo que significa que si el Real Betis decide activar esa cláusula, Vitor Roque no volverá al Camp Nou. Para Robert Lewandowski, esto significa que, por ahora, no tendrá que preocuparse por la competencia.

Si Vitor Roque sigue brillando en el Real Betis, lo más probable es que el club verdiblanco lo retenga. Un escenario que permitiría a Robert Lewandowski seguir siendo la principal referencia ofensiva del equipo catalán por un tiempo más. Veremos qué decisión toma el Betis, pero es evidente que de ella dependen Vitor Roque y Lewandowski.