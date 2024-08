Ter Stegen teme lo peor, el Betis no puede pagar y ya suena un fichaje de solo 4M€

Ter Stegen llegó al Barça en 2014, hace ya 10 años, siendo muy joven y con toda la carrera por delante. Estuvo un tiempo de suplente, pero no le costó mucho arrebatarle el puesto a Claudio Bravo. Pese a tener varias ofertas a lo largo de sus buenos años como portero, ha decidido quedarse en el club que confió en él.

El alemán solo ha jugado en dos conjuntos a lo largo de su vida: el Barça y el Borussia Mönchengladbach, donde se formó hasta llegar al primer equipo. Aunque hubo una temporada en la que no estuvo a su máximo nivel, ha tenido un rendimiento espectacular y es considerado, por muchos, un histórico del conjunto catalán. Ahora, el fichaje de 4 millones podría poner a Ter Stegen contra las cuerdas.

Ter Stegen y su futuro

Ter Stegen está muy bien valorado en el Barça, pero últimamente ha recibido alguna que otra crítica. Una pequeña aparte de los aficionados afirma que su nivel ha bajado, pero la realidad va mucho más allá. Sigue rindiendo espectacularmente bien y ha salvado al club de varios ridículos a lo largo de estos años.

Varios porteros han pasado por el banquillo del Barça, pero ninguno ha conseguido arrebatarle la titularidad. Los ejemplos más recientes son Arnau Tenas, que se ha acabado marchando al PSG, e Iñaki Peña. El segundo, tuvo varias oportunidades cuando Ter Stegen se lesionó, pero no las supo aprovechar.

Cuando los aficionados culés se enteraron de que Ter Stegen regresaba, se llevaron una gran alegría. Aunque no es prioritario, el Barça tiene que ir pensando en fichar a un portero. Al alemán no le quedan muchos años en la élite del fútbol y debe tener un suplente de primer nivel para cuando se marche.

El Betis se lo pone fácil al Barça

Uno de los mejores porteros de LaLiga la temporada pasada fue Álvaro Valles, el guardameta de Las Palmas. En principio, el Betis era el conjunto que se iba a hacer con sus servicios, pero todavía no ha pagado los 4 millones de euros para liberarlo de su actual conjunto. De mientras, el portero español no está jugando y lo han sentado en la grada.

La razón es muy sencilla: Las Palmas sabe que se marchará y lo han amenazado: "O renuevas o no juegas". Teniendo contrato hasta 2025, su equipo prefiere dejarlo al margen y que se marche gratis antes de ponerlo en el campo hasta que se lo arrebaten. Si el Betis no paga pronto, el Barça podría llegar a arrebatárselo para cuando no esté Ter Stegen.