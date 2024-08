Jules Koundé bendice al nuevo objetivo del Barça: un fichaje de 50M€ si hay fair play

Jules Koundé es uno de los jugadores más queridos en el Barça en estos momentos, pero también ha recibido muchas críticas. El defensor mostró un gran nivel, junto a Ronald Araújo, en la 2022-23; de hecho, fue considerado uno de los mejores centrales del mundo. Para la 2023-24, todos los aficionados esperaban grandes cosas de él, pero hubo un contratiempo.

No empezó bien la temporada en el centro de la defensa y Xavi Hernández lo acabó desplazando al lateral derecho. Al principio, Jules Koundé no estaba conforme y no se le veía cómodo; ahora, es uno de los mejores laterales del panorama futbolístico actual. En estos momentos, el Barça está apurando al máximo y está pendiente de ver si puede hacerse con el fichaje bendecido por el francés.

Jules Koundé y la posible incorporación

Las dificultades económicas a las que se está enfrentando el Barça están frenando las incorporaciones. Además, que la directiva haya esperado hasta los últimos días para moverse ha hecho que todo sea peor. Ahora, todo son prisas; y, obviamente, muchos jugadores no estaban dispuestos a esperar hasta el último día.

Aun así, el Barça ha conseguido empezar LaLiga de la mejor forma posible, pero ha sido gracias a Hansi Flick y los jugadores. La llegada de un extremo izquierdo de primer nivel era prioritaria, pero todavía no se ha dado. Aunque han sonado muchos nombres, los de la Ciudad Condal no han conseguido convencerlos.

Ahora, la posibilidad de que llegue un fichaje bendecido por Jules Koundé ha empezado a sonar en el entorno del Barça. Con todas las bajas y problemas que está habiendo en el centro de la defensa, los catalanes tienen que fichar a alguien. Para intentar tapar el agujero que han dejado las lesiones de Ronald Araújo, Andreas Christensen y Eric García, el nombre de Mohamed Simakan ha emergido de la nada.

Mohamed Simakan, el parche perfecto

Mundo Deportivo afirma que Mohamed Simakan es la nueva opción que ha aparecido en la mesa del Barça. Pero no será una operación sencilla, ya que el Fair Play frena los planes del club y el Leipzig solo lo vendería por una cantidad de entre 40 y 50 "kilos". En caso de conseguir algo de margen, el central del RB Leipzig podría sumarse al Barça.

Mohamed Simakan, compatriota de Jules Koundé, es rápido, ágil, fiable en tareas defensivas y tiene buen pase. Estas características lo permiten jugar tanto de central como de lateral. Sería un refuerzo ideal para el Barça, pero tendrá que cerrar un gran acuerdo como el de Nike para que sea factible realmente.