Eric García culpable, se va para ser el nuevo fichaje del Bayern, adiós Barça

Eric García es uno de los futbolistas del Barça que más ha dado de lo que hablar este año. Durante la 2023-24, ha estado en el Girona en calidad de cedido y ha recuperado su mejor versión. El central pasó por una mala época en la Ciudad Condal y no rindió de la forma que se esperaba.

Según Xavi Hernández, dejó salir a Eric García porque el Fair Play financiero le obligaba a sacrificar a alguien. Los aficionados no acabaron de creer en sus palabras, pero no dijeron nada porque les venía muy bien que el español se marchase del club para intentar recuperar su buen nivel. Ahora, un fichaje ideal no llegará al Barça.

Eric García dice "no"

Eric García, pese a ser canterano del Barça, llegó al conjunto catalán tras un paso poco exitoso por el City. Durante los años que lleva como culé, ha disputado muchos encuentros, y no todos han sido malos ni mucho menos. Aunque tuvo una bajada de rendimiento, no podemos olvidar que está en la élite del fútbol.

Antes de jugar contra el Rayo Vallecano, el Barça lanzó un comunicado diciendo que Eric García no viajaría con el equipo. Una lesión, que casualmente es la misma que la de Ansu Fati (fascitis plantar), lo dejó fuera de la convocatoria. Esto es una muy mala noticia para el club, ya que además de servir como refuerzo, había varios interesados en su fichaje.

Míchel, que ha sido su entrenador en el Girona FC, lo quiere en sus filas y ha admitido públicamente que le parece un jugador que tiene mucho talento. Pero la realidad es que nadie va a comprar a un jugador que se acaba de lesionar. Además, el mercado de fichajes se cierra en unas horas, por lo que su salida ya no es viable.

Su reemplazo tendrá que esperar

El Barça tenía en mente a Jonathan Tah, actual defensor del Bayer Leverkusen con un valor de mercado de 30 millones de euros. La idea del conjunto catalán, si finalmente se decidía por él, era vender a Eric García primero, puesto que el Fair Play financiero está al acecho. Sin la salida del actual culé, la directiva no puede hacerse con los servicios del alemán.

Además, el Bayern de Múnich está muy interesado en Jonathan Tah, ya que Matthijs de Ligt se ha marchado. Frente a esta situación, el Barça no puede hacer nada. Eric García se quedará en la Ciudad Condal y puede que Tah acabe en el gigante alemán.