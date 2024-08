Eric García aún no se ha ido y ya tiene sustituto en el Barça: fichaje de 20 millones

Eric García llegó al Barça en 2021 proveniente del Manchester City después de que Pep Guardiola lo descartara. En esos tiempos, no rindió mal, pero la cosa se fue complicando con el transcurso de las temporadas. Finalmente, la pasada campaña acabó cedido en el Girona, lugar en el que se reencontró con su mejor versión.

Varios periodistas le han preguntado a Eric García por su futuro y ha sido muy claro. Mantiene que quiere quedarse en el Barça y que busca triunfar en la Ciudad Condal. Aun deseando quedarse, los culés ya saben quién sería su reemplazo ideal.

El reemplazo de Eric García

Se ha vinculado a Eric García con otros conjuntos en diversas ocasiones, pero los rumores están cobrando cada vez más fuerza. Se sigue diciendo que Míchel quiere contar con él y que no lo dará por perdido hasta el último día del mercado. A su vez, el Barça no puede desprenderse del central si no tiene cerrado a otro.

Las bajas de Ronald Araújo y Andreas Christensen y la posible salida de Íñigo Martínez dejan a Pau Cubarsí y Jules Koundé como únicos centrales asentados en el primer equipo. Teniendo en cuenta que el Barça ya va justo de centrales, no puede dejar marchar a Eric García si no sabe que llegará otro. Pero, según Toni Juanmartí, el Bayer Leverkusen estaría dispuesto a dejar salir a su central por 20 "kilos".

El defensor del que estamos hablando y que gusta mucho al Barça es Jonathan Tah. El central, según se dice, lleva varios meses en el radar del Barça y cada vez se ve mejor como posible refuerzo. Evidentemente, la crisis financiera del club jugará un papel importante en su posible fichaje.

El fichaje de Jonathan Tah es complicado, pero no imposible

Teniendo en cuenta la situación actual del Barça, no podrá fichar a nadie más hasta que haya entrado en la regla 1:1. Los de la Ciudad Condal han conseguido inscribir a Dani Olmo tras hacer muchas maniobras. Por lo tanto, conseguir que el reemplazo de Eric García se incorpore no es tarea fácil.

Eric García no jugó contra el Rayo Vallecano por lesión, pero varias fuentes afirman que es porque estaba decidiendo su futuro. No podremos saber nada hasta que se cierre el mercado, así que solo podemos esperar. Dentro de muy poco sabremos si Jonathan Tah firma con el Barça o no.