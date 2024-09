Nike decide el próximo fichaje galáctico de Joan Laporta: 'Por 120 millones...'

Hace años que Joan Laporta está haciendo frente a una crisis económica que amenaza al Barça. La antigua directiva del club, presidida por Josep Maria Bartomeu, dejó las cuentas temblando. Aunque la situación era difícil de remontar, parece que poco a poco se va clarificando todo.

En principio, este verano tenía que haber dos grandes incorporaciones en el Barça, pero solo se ha podido afrontar una. La falta de ingresos para regular la economía ha hecho que Joan Laporta y su séquito sean muy criticados. Ahora, Nike podría traer a la Ciudad Condal a uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

Joan Laporta y Nike

Joan Laporta ha hablado públicamente en diversas ocasiones estos últimos meses y ha habido momentos de todo tipo. Cuando se abrió el mercado, aseguró que podía afrontar el fichaje de Nico Williams, unas declaraciones que no gustaron nada en el Athletic Club. Hace poco, tras ver lo que desencadenaron sus declaraciones, dijo que no hablaría de futbolistas que no formaran parte del Barça.

Según afirma Joan Laporta y el propio Javier Tebas, presidente de LaLiga, las finanzas del FC Barcelona van a mejor. Pronto, los de la Ciudad Condal podrán regular del todo sus números, algo muy beneficioso para cualquier conjunto. Si el acuerdo con Nike se acaba cerrando, el presidente se puede lanzar a por el gran fichaje de la Bundesliga.

El Barça habría cerrado muchas incorporaciones si se hubiese tenido dinero, pero no ha sido el caso. Todo apunta a que antes de finales de año ya se habrá renovado el contrato con Nike, la empresa de ropa. Esto le daría al Barça, aproximadamente, 120 millones de euros.

El gran fichaje de Joan Laporta

Las lista de favoritos del Barça es larga, pero los precios se interponen entre los deseos y la realidad. Para fichar a Dani Olmo, el Barça ha tenido que esforzarse, y todavía más para inscribirlo. Los 120 millones de Nike permitirían a Joan Laporta fichar a Jamal Musiala, uno de los mejores del mundo actualmente.

El contrato de Jamal Musiala con el Bayern de Múnich finaliza en 2026 y fuentes cercanas al club aseguran que no va a renovar. El mediocentro piensa en nuevos retos lejos de su país, Alemania. Si esto finalmente es cierto, el Bayern tendrá que venderlo y el Barça podría usar el dinero de la prima de Nike para hacerlo realidad.