Ni Araújo ni De Jong, Marc Bernal ya recibe el regalo más especial e inesperado

Marc Bernal, actual mediocampista del primer equipo del Barça, fue el principal protagonista del inicio de temporada culer, pero una lesión le obligó a terminar la campaña antes de hora. Marc Bernal se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y, por si no fuera poco, también quedó tocado del menisco, lo que le obligará a estar 12 meses fuera. Como Araújo y De Jong, Marc Bernal es uno de los futbolistas del Barça que está lesionado, pero el canterano ha recibido un trato preferencial y un detalle ya lo revela.

Marc Bernal, mediocampista del Barça de tan solo 17 años, estaba siendo una de las grandes revelaciones del nuevo proyecto de Hansi Flick, pero se perderá lo que queda de temporada. Marc Bernal fue titular en el partido de LaLiga EA Sports contra el Rayo Vallecano e, instantes antes del final del duelo, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. Además, por si no fuera poco, el Barça ha contrastado que Marc Bernal también tiene afectado el menisco de su rodilla, por lo que se perderá hasta 12 meses de competición.

La baja de Marc Bernal se transformó en un auténtico varapalo para el Barça, que había encontrado a aquel mediocampista defensivo que tanto tiempo llevaba buscando en el mercado de fichajes. Marc Bernal seguirá siendo importante en el Barça y hay un gesto especial e inesperado que revela que el club culer le quiere dar un trato más preferencial que nunca. Aunque futbolistas de la talla de Araújo o De Jong también están de baja, Marc Bernal ha recibido un regalo muy especial que ilustra que no es un jugador cualquiera.

Marc Bernal, 12 meses de baja y ya recibe un trato especial: "Hay un regalo que es..."

Marc Bernal ya es presente y futuro del club, pero en Can Barça existía la sensación de que todavía no estaba del todo hecho a nivel físico, pues tiene 17 años. A Hansi Flick le sorprendió mucho el rendimiento de Marc Bernal, motivo por el que el centrocampista de Berga fue titular en las tres primeras jornadas de LaLiga. Ahora, la grave lesión de Marc Bernal ilustra que el canterano de la Masia no es una pieza cualquiera, pues ha recibido un regalo que ha dejado muy sorprendido al culer.

El Barça llevaba meses estudiando el mercado de fichajes para fichar a un centrocampista defensivo del nivel de Sergio Busquets, pero Marc Bernal acabó con el debate de forma total. Marc Bernal, de solo 17 años y formado en la Masia del Barça, sorprendió mucho a un Hansi Flick que reconoció que consideraba que "no hacía falta fichar a ningún pivote". Ahora, con la grave lesión de Marc Bernal, una figura del Barça ha tenido un gesto muy determinante que no ha pasado por alto prácticamente nadie en el entorno culer.

El Barça esperará a Marc Bernal, pues tiene claro que es el futuro del club culer en esa posición y así lo demuestra un gesto que sorprende y que resulta inesperado. Hablamos de un detalle que el Barça no ha tenido ni con Araújo ni con De Jong, dos de los futbolistas más importantes de la plantilla y que siguen lesionados.

Ni Araújo ni De Jong, Marc Bernal ya recibe el regalo más especial e inesperado

Marc Bernal se perderá todo lo que queda de temporada y, además de no fichar a nadie para relevarle, el Barça ha tenido otro gran gesto con el canterano culer. Hablamos de un regalo que demuestra que hay alguien dentro del club que considera que Marc Bernal pasará a formar parte de los libros de historia del Barça. Podría parecer normal, pero no lo es, pues jugadores de peso de la talla de Araújo o De Jong no han recibido el mismo trato por parte del entrenador Hansi Flick.

Y es que el protagonista del regalo más especial e inesperado que ha recibido Marc Bernal es, ni más ni menos, que Hansi Flick, entrenador alemán del Barça. Flick, preocupado por la salud de Marc Bernal, se acercó al hospital donde operaron al canterano culer y le regaló un libro de autoayuda dedicado. Además de regalarle un libro, Hansi Flick estuvo charlando con Marc Bernal y le pidió disculpas por no haberle sustituido minutos antes de caer lesionado contra el Rayo, según explicó '3CAT'.