El nuevo Dembélé apunta a fichar por el Barça: socio para Robert Lewandowski en 2025

El Barça no echa en falta a Dembélé, actual extremo del PSG, pero eso no quita que el club culer estudie todas las oportunidades que ofrece el mercado de fichajes. En este sentido, el Barça prepara su irrupción en el mercado de fichajes de 2025, un mercado en el que aspira a poder fichar al nuevo Dembélé para mejorar el ataque. Conscientes de la falta de alternativas ofensivas, en Can Barça ya trabajan con un claro objetivo: fichar al nuevo Dembélé para que se convierta en el mejor socio de Robert Lewandowski.

Tras el cierre del mercado de fichajes estival, el Barça se marchó con la sensación de no haber hecho los deberes, pues no se pudo cerrar la llegada de un extremo. El Barça quería a Nico Williams y, posteriormente, trató de cerrar la llegada de Rafael Leao, pero ninguno de los dos fichajes se cerró y, por ende, queda trabajo por hacer. En esta dirección ya trabaja el Barça, que se ha fijado en el nuevo Dembélé y que, por ende, quiere ficharlo para que se compenetre con Robert Lewandowski.

Dembélé se fue del Barça para fichar por el PSG y dejó un hueco que ha tapado con creces Lamine Yamal, pero el club culer quiere seguir reforzando su ataque. Hansi Flick tiene claro que el reto está fijado: toca firmar a un extremo de características similares a Dembélé y, al parecer, el Barça ya lo tendría pactado para 2025. Todo está por confirmarse y el nombre del nuevo Dembélé todavía no había sido revelado, pero 'e-Notícies' ha podido conocerlo de primera mano: llegará para el próximo mercado de fichajes estival.

El nuevo Dembélé llega en 2025, el fichaje está cerca de confirmarse: nuevo socio para Robert Lewandowski

Dembélé se fue del Barça y lo cierto es que el club culer no le echa demasiado de menos, pero eso no implica que sea un perfil que guste a Flick. El Barça se ha fijado un objetivo mayúsculo para el próximo mercado de fichajes de 2025 y este pasa por firmar al nuevo Dembélé, que se convertirá en socio de 'Lewy'. El Barça, decepcionado por no haber podido fichar a un extremo, ya lo confirma y ahora solo falta que sea oficial, aunque para ello todavía habrá que esperar algunos meses.

El Barça no cuenta con la llegada de Nico Williams, pero sí que cuenta con el fichaje de un joven extremo izquierdo que se despedirá de su club para ser culer. Hablamos de un crack de mucho nivel que, salvo giro radical, llegará al Barça durante el mercado de fichajes de verano con el fin de convertirse en el nuevo Dembélé. El verano de 2025 todavía queda muy lejos, pero el Barça va con todo a por el nuevo futbolista de moda, que recuerda mucho a Dembélé y que tiene recorrido.

El 'no' de Williams fue un palazo para el Barça, pero especialmente para Laporta, quien se ilusionó con el fichaje del extremo izquierdo español. Ahora el Barça busca rehacerse y, por ello, quiere ir con todo a por el gran extremo izquierdo de moda en Europa, quien vería con muy buenos ojos ser culer. El Barça busca acompañar a Robert Lewandowski y quería hacerlo con Dembélé, pero el extremo francés prefirió fichar por el PSG y ahora ya se arrepiente mucho de lo elegido.

El nuevo Dembélé apunta a fichar por el Barça: socio para Robert Lewandowski en 2025

El Barça cerró el mercado de fichajes de verano con muchas dudas y espera poder revertir la situación fichando al nuevo Dembélé, quien apunta a convertirse en socio de Robert Lewandowski. El mercado de fichajes de 2025 empieza a definirse en Can Barça: Deco confirmó que trabaja en estudiar alternativas y, según hemos podido saber, la preferida pasa por el nuevo Dembélé.

El Barça quería fichar para reforzar su delantera y el elegido fue Williams, pero el español rechazó unirse al equipo de Hansi Flick, algo de lo que ahora se arrepiente. Nico Williams llegó a llamar a Joan Laporta durante el mercado de fichajes para confirmarle que venía al Barça y, tras echarse atrás a última hora, ya se arrepiente por completo. Además, por si no fuera suficiente, el Barça se ha olvidado del joven extremo campeón de Europa y ha puesto la lupa sobre el nuevo Dembélé, que también pasó por Dortmund.

¿Qué futbolista quiere el Barça para que compita con Robert Lewandowski? Pues el Barça se ha obsesionado, más concretamente, con el joven delantero de 19 años Youssoufa Moukoko. Moukoko ostenta contrato con el Borussia Dortmund y el Barça quiere ficharle para que compita por un puesto tanto en bando como con Robert Lewandowski, delantero centro titular. El caso de Moukoko recuerda mucho al de Dembélé: llegaron jóvenes a Dortmund y, pasadas unas temporadas, buscan un nuevo reto para seguir creciendo: el Barça ultima el fichaje para 2025.