El oscuro secreto que esconde el nombre de Lamine Yamal: 'Fue una pro...'

No ha pasado ni un año y medio desde que Lamine Yamal se presentó ante el mundo cuando Xavi le permitió debutar aquel 29 de abril de 2023. En su primera temporada no solo logró establecerse de forma casi inamovible en el once, sino que incluso se convirtió en la pieza ofensiva más decisiva, consiguiendo muchos récords de precocidad. Y, para más inri, fue uno de los grandes héroes de la conquista de la Eurocopa por parte de la Selección Española.

Un año en la élite le ha bastado para que sea conocido por toda la comunidad futbolera mundial. Es un referente y la gran esperanza para todos los aficionados del Barça de todas las partes del mundo. A raíz de su popularidad, hemos ido pudiendo desgranar un poco su biografía e ir conociendo poco a poco de dónde procede el joven y humilde Lamine Yamal.

Ya sabemos que nació hace 17 años en el modesto barrio de Rocafonda, ubicado en la localidad de Mataró. Conocemos incluso a su padre, quien también ha adquirido una gran fama entre los fanáticos del balompié. No obstante, todavía falta mucho por saber de Lamine Yamal y en el Carrusel se han encargado de descubrir un nuevo detalle sobre su biografía.

Lamine Yamal, el nombre de la gratitud

Una búsqueda en Google basta para averiguar que Lamine Yamal es la traducción literal de dos palabras árabes: honesto y belleza. Pero, además, en el programa El Bar, Sique Rodríguez ha contado que la elección de sus progenitores, Mounir Nasraoui y Shaila Ebana, de ese nombre tiene una historia peculiar detrás.

Y es que la pareja marroquí no tenía dinero suficiente para pagar el alquiler a sus caseros, Lamine y Yamal, y éstos les ayudaron. Por eso, según ha contado el periodista de Cadena Ser, les prometieron poner ese nombre a su primer hijo. Y así fue, demostrando el humilde origen y las dificultades que ha pasado la familia de Lamine Yamal.

Y pese a que Mounir Nasraoui, el padre, sí que ha protagonizado algún que otro episodio polémico, Sique Rodríguez también ha asegurado que su madre está haciendo un gran esfuerzo. Quiere que Lamine Yamal mantenga los pies en la tierra y no olvide jamás su procedencia.

De hecho, esta misma madurez es la que le está permitiendo alcanzar todos los éxitos que ha alcanzado en apenas un año de trayectoria. Y, si su progresión se mantiene lineal, y su cabeza firme, no hay duda que provocará muchas sonrisas en los aficionados del Barça y de la Selección Española.

En las cinco primeras fechas de esta nueva edición de LaLiga, el bueno de Lamine Yamal ya suma 3 goles y 4 asistencias. Compartiendo un tridente que este año sí carbura con Robert Lewandowski y Raphinha.