Hansi Flick corrige el error de Xavi Hernández: fichado y titular en apenas días

Hansi Flick tiene claro quién es indiscutibles en el once titular. Uno de ellos es Lamine Yamal, el delantero español de 17 años que lleva maravillando desde que Xavi Hernández lo sacó del FC Barcelona sub-19. El extremo ha sido el mejor jugador joven de la Eurocopa y, por ahora, es uno de los futbolistas más determinantes del Barça.

Por otro lado, también Raphinha se ha ganado un puesto fijo en el ataque del nuevo Barça de Hansi Flick. El brasileño marcó el primer hat-trick de su carrera ante el Real Valladolid en un encuentro en el que se vio su mejor versión.

También, jugadores como Ter Stegen, Koundé y Cubarsí parecen haberse afianzado en la zaga como titulares para Hansi Flick. Sus grandes actuaciones han demostrado al alemán que puede contar con ellos de cara a las citas importantes. Pero de todos ellos, el que más ha sorprendido ha sido Marc Casadó, el pivote que podría ser el heredero natural de Sergio Busquets.

Xavi Hernández rechazó a Marc Casadó

Xavi decidió rechazar a Marc Casadó como futbolista del primer equipo. Por ello, el centrocampista jugó la mayor parte de sus 2.358 minutos en el filial dirigido por Rafa Márquez. En concreto, fueron solo cuatro partidos los que jugó con los mayores.

Fue en dos encuentros de liga y en dos de Champions League de la fase de grupos donde Marc Casadó sumó 35 minutos. Sin embargo, su rendimiento no fue suficiente para un Xavi Hernández que se vio superado por la mala situación del club. El de Terrassa optó por no darle continuidad y esta podría ser la razón por la que no haya despuntado hasta ahora.

Marc Casadó marca la diferencia con Hansi Flick

Hansi Flick ha decidido echar una mirada a La Masía sabiendo que en el mercado finalmente no habría nuevas incorporaciones para el pivote. Ante la incertidumbre de la llegada de Dani Olmo, decidió optar por Bernal y Marc Casadó para cubrir el centro del campo.

El propio Hansi Flick reveló que estudió minuciosamente a los canteranos y detectó que ambos eran ideales para el puesto. Algo que con el tiempo se ha visto reflejado en un rendimiento extraordinario de ambos futbolistas.

Con Dani Olmo inscrito y con Gavi al acecho, se esperaba que Marc Casadó pudiera pasar a un segundo plano. Sin embargo, su versatilidad a la hora de rendir como interior o pivote y su visión de juego habrían terminado por convencer a Hansi Flick. Por el contrario, estas capacidades no fueron suficiente para un Xavi Hernández que solo le brindó 35 minutos en el primer equipo la pasada campaña.