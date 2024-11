Sorpresa, Ernesto Valverde se lo dice a Hansi Flick: 'El fichaje de Nico Williams...'

Nico Williams fue, sin duda, el gran protagonista del verano en el capítulo del mercado de fichajes. El Barça estuvo trabajando a destajo para lograr hacerse con sus servicios, pero el plan de Joan Laporta y Deco no salió según lo previsto. El Athletic Club se plantó en la idea firme de que sólo le iban a permitir salir si los culés ejecutaban su cláusula de rescisión, cercana a los 60 millones de euros.

Pese al evidente deseo del Barça en ficharle, la realidad financiera de la entidad se convirtió en un auténtico hándicap que terminó por imposibilitar certificar el traspaso. El mandatario hizo todo lo que estuvo en su mano y buscaba soluciones y acuerdos financieros casi de debajo de las piedras. Pero, al final, fue imposible.

La voluntad del Barça en fichar al extremo del Athletic sigue latente y se augura presente también en las próximas ventanas transaccionales. No obstante, estos últimos días ha aparecido en escena un nuevo factor que complicará todavía más la contienda. Y es que, según apuntan desde el diario Sport, el club vasco pretende renovar el contrato de Nico Williams, ahora vigente hasta 2027, con todo lo que conlleva.

Nico Williams huye del Barça

El hecho de que Nico Williams vaya a firmar un nuevo contrato con el Athletic Club no sólo supone que vaya a estar más tiempo ligado a la entidad vasca. También implica que su cláusula de rescisión, en principio, ascenderá. Y si al Barça ya le ha supuesto un auténtico dolor de cabeza hallar formas de pagar 60 millones, imagínense cantidades más elevadas.

Y es que la situación financiera del Barça no se prevé que vaya a mejorar notablemente en los próximos meses. No se avecinan fichajes de altos montos ni tampoco más 'palancas'; al menos, no de momento.

Por ende, la única forma de que Nico Williams pudiera llegar al Barça, en caso de producirse la renovación, podría ocurrir si el futbolista solicita expresamente a la directiva de 'Los Leones' que negociaran con el club culé. Pero esa es una posibilidad que tampoco se antoja muy factible.

A estas alturas de la temporada, la realidad es que Nico Williams no está teniendo unos números especialmente destacados. Con 2 goles y 2 asistencias en 12 partidos, no supera los registros de ninguno de los integrantes del tridente ofensivo del Barça. Aun así, su verdadero valor ya sabemos que no reside en números, sino en la verticalidad y la capacidad de cambiar el ritmo de las jugadas. Lo que está claro, pues, es que, aunque la situación probablemente se torne aún más oscura, el Barça seguirá estudiando la viabilidad de su fichaje.