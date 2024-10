El fichaje de Nico Williams por el Barça da un giro radical: 66 días, Deco no lo sabía

Deco ha estado trabajando intensamente en la búsqueda de refuerzos para mejorar la parcela ofensiva del Barça. Su objetivo es encontrar un extremo izquierdo capaz de ofrecer gol, regate y desequilibrio para una posición que actualmente ocupa Raphinha, pero que necesita más competencia y variantes.

Durante el pasado verano, Deco valoró varios nombres para ocupar ese puesto, entre ellos Luis Díaz y Rafael Leao, ambos jugadores con un perfil ideal para el esquema de Flick. Sin embargo, su gran favorito siempre fue Nico Williams, el talentoso extremo del Athletic Club.

Deco tuvo atado a Nico Williams

Nico Williams, a sus 21 años, se ha convertido en uno de los jugadores más prometedores del fútbol español. Su velocidad, capacidad de regate y habilidad para generar peligro desde la banda lo convirtieron en el objetivo prioritario de Deco para reforzar al Barça.

De hecho, antes de la Eurocopa, el director deportivo culé ya había mantenido varias reuniones con el agente de Nico Williams para explorar la posibilidad de su fichaje. Y durante el torneo, todo indicaba que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Todas las partes veían con buenos ojos la posibilidad de que Nico se sumara al proyecto de Hansi Flick, y así lo explicaba Gerard Romero.

Sin embargo, por motivos económicos, el Barça no pudo concretar la operación. Las restricciones salariales y la necesidad de ajustar las cuentas del club impidieron que se ejecutara el traspaso, lo que dejó a Nico Williams en el Athletic Club. Pese a este revés, Deco no ha perdido de vista al joven extremo, aunque ahora ha descubierto algo que no le gusta nada y que lo cambia todo.

Los 66 días que frenan a Deco: el fichaje de Nico Williams no está tan claro

A raíz de la reciente lesión de Nico Williams, que estará fuera unos 10 días, Deco ha descubierto un factor que podría cambiar radicalmente el futuro de su fichaje preferido. Y es que Nico ha estado de baja durante 66 días en apenas una temporada y media debido a diversas lesiones.

Esta cifra, extremadamente alta para un jugador joven, ha generado dudas en la dirección deportiva del Barça. El club catalán ha sufrido en los últimos años con las lesiones de jugadores clave, y Deco sabe que no puede permitirse más errores. Fichar a alguien con una fragilidad física tan evidente podría suponer un riesgo elevado para los planes del club, pues se ha perdido 13 partidos en el periodo anteriormente mencionado.

Aunque el interés por Nico Williams sigue siendo alto, el historial de lesiones del extremo podría frenar su llegada al Camp Nou. Deco deberá valorar el riesgo de fichar a un jugador con tanto talento, pero con antecedentes físicos preocupantes, es la mejor opción para reforzar la plantilla de cara al próximo verano. El fichaje de Nico ha dado un giro inesperado, y el Barça tendrá que decidir si sigue apostando por él o si busca otras alternativas en el mercado.