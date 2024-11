No entra en los planes del PSG y ya suena para fichar por el Barça: 'Gavi dice que...'

El Barça trabaja en el mercado de fichajes y, al parecer, está cerca de llegar a un acuerdo para fichar a una estrella que no entra en los planes del PSG. Gavi sería el gran beneficiado, pues el Barça cerraría un acuerdo con un mediocampista del PSG con el que guarda, por cercanía territorial, una excelente relación de amistad. El Barçasigue trabajando para desbancar a grandes clubes europeos y el siguiente sería el PSG, que se quedaría sin un jugador que tampoco está teniendo mucho protagonismo con Luis Enrique.

Gavi ya ha levantado el teléfono para llamar a uno de sus colegas de ciudad, que juega en el PSG y que gusta y mucho al Barça de Joan Laporta. ¿De qué futbolista hablamos? Pues hacemos referencia a Fabián Ruiz, pivote español del PSG tasado en 35 millones de euros. Fabián Ruiz y Gavi son amigos y el Barça quiere aprovechar la sintonía para cerrar el fichaje: el papel del andaluz será clave, igual que la capacidad negociadora del Barça.