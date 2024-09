Se filtra: error colosal, el mayor fichaje del Barça no llega para enero, confirmado

El Barça, liderado por Joan Laporta, trabaja con el claro objetivo de volver a reinar en Europa y, para ello, resulta imprescindible tener una plantilla muy competitiva, compensada y ganadora. Ahora bien, el Barça necesita que las cosas también salgan a nivel económico, pues la situación financiera no mejora y, por el momento, no parece que vaya a cambiar drásticamente. Es, por todo esto, que el Barça, que no lo ha podido evitar, ya sabe que se ha filtrado su error colosal: se cancela el gran fichaje para este próximo enero.

El Barça cerró el mercado de fichajes estival con más dudas que certezas y Joan Laporta se marcó el reto de fichar en enero, pero se ha filtrado un error colosal. De hecho, el Barça tenía un sueño mayúsculo para antes de llegar al mes de enero, pero se ha filtrado que no se podrá dar y que, por ende, se cancela. Joan Laporta no quería admitirlo, pero no le quedará más remedio: se filtra el mayor error del Barça, que se despide de su gran fichaje para el mercado invernal de enero.

Tras la derrota en Champions League contra el AS Mónaco, el culer necesitaba noticias positivas, pero parece que no será así por ahora, pues el Barça ha cometido otro error colosal. Hablamos de un gran error de bulto que, ya de forma definitiva, significará perder al mejor fichaje que podía hacer el Barça durante el mercado de fichajes del mes de enero. Todo está confirmado, por mucho que el Barça quiera esconderlo: se ha filtrado un error colosal y el presidente culer Joan Laporta deberá dar la cara más pronto que tarde.

Error de bulto gigante, ya no hay mercado de fichajes de invierno: "El Barça tiene que hablar y diremos que..."

El Barça sigue jugando con otras normas en un mercado global futbolístico que cada vez está más complicado por culpa de los grandes clubes europeos, dopados a nivel económico y financiero. En este sentido, el Barça se ha dejado la piel para poder tener una plantilla competitiva, pero sabe que, además de lo deportivo, era vital conseguir algo que se ha escapado. Así lo confirman fuentes del Barça, por mucho que duela, a 'e-Notícies': el club culer se despide de su gran fichaje para enero.

El Barça cerró el mercado de fichajes de verano de 2024 con muchas dudas, pero lo cierto es que, durante el parón de selecciones, el club culer ha trabajado intensamente. Y lo ha hecho en una dirección muy clara: intentar salvar el gran fichaje de enero, que finalmente se ha escapado y no será oficial. El Barça juega a contracorriente en muchos sentidos, pero esperaba poder avanzar en una dirección clara y, finalmente, se ha cometido un gran error de mucho bulto y que conllevará problemas.

Se filtra: error colosal, el mayor fichaje del Barça no llega para enero, confirmado

El Barça lleva meses trabajando en mejorar su plantilla, pero, de forma paralela, también lo hace con la vista puesta en los despachos, donde hay una operación colosal por resolver. Hablamos, más concretamente, de las obras del nuevo Camp Nou, estadio en el que se debería poder empezar a jugar a finales de año 2024. Ahora bien, según avanzó '3CAT' y pudo confirmar 'e-Notícies', todo apunta a que el Barça no regresará al Camp Nou hasta la próxima temporada oficial, es decir hasta la 2025-2026.

Joan Laporta prometió que el Barça empezaría a jugar sus compromisos en el nuevo Camp Nou antes de la llegada del año 2025, pero fuentes del club confirman el error colosal. De hecho, se esperaba que las obras estuvieran avanzadas y que, por ende, 60.000 aficionados pudiesen acudir al estadio, pero finalmente no será así: el gran fichaje no llega este enero.

El Barça ya confirma el adiós al mayor fichaje posible, que no llegará para enero. Se trata de un error colosal, pues el Barça de Laporta sigue pagando el alquiler en Montjuïc y no genera ni la mitad de ingresos que en el antiguo Camp Nou. Todo se filtra y, en este caso, también ha sido así: no habrá gran fichaje del Barça en enero, todo está ya confirmado.