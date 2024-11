La respuesta de Ferran Torres a las dos ofertas recibidas: sorpresa en el Barça

Hace tiempo que se rumorea con la posibilidad de que Ferran Torres acabe saliendo del Barça, pero de momento dicho adiós no se ha producido. Hansi Flick ha dejado claro que el '7' no entra en sus planes y solo le ha dado la alternativa en casos de verdadera necesidad. Además, cuando ha podido jugar tampoco ha aprovechado las oportunidades y su rendimiento ha sido, en líneas generales, bastante decepcionante.

Hansi Flick confía plenamente en el tridente Yamal-Lewandowski-Raphinha y Ferran Torres ha perdido cualquier protagonismo. Incluso jugadores de segunda línea, como Fermín López o Dani Olmo, están por delante del valenciano. Ante tal escenario, Laporta y Deco tienen claro que hay que dar salida a Ferran, y ya tienen 2 ofertas encima de la mesa.

Ferran Torres tiene 2 ofertas para irse en enero

El Barça tasa a Ferran Torres en 30 millones de euros, pero de momento no consigue que nadie ofrezca tal cantidad. Se había hablado del interés del Newcastle o el West Ham, pero dichas propuestas no han llegado. En cambio, los que sí se han pronunciado han sido dos grandes de LaLiga.

En primer lugar, el Villarreal necesita cubrir la baja de larga duración de Ilias Akhomach y ha pensado en Ferran Torres. Marcelino busca una alternativa temporal que pueda jugar por ambas bandas y el '7' del Barça es su opción preferida. Eso sí, su traspaso debería producirse por un precio simbólico o en forma de cesión.

Por otro lado, el Valencia es el otro gran interesado en Ferran Torres. La que un día fue su casa podría volver a serlo, pero las dificultades económicas de los de Rubén Baraja hace imposible pensar en un acuerdo positivo para el Barça. Por lo tanto, de nuevo, una cesión parece la fórmula adecuada.

Ferran Torres responde a Villarreal y Valencia: sorpresa en el Barça

Pese a la falta de minutos con Flick y las 2 ofertas recibidas, Ferran Torres no tiene la más mínima intención de moverse del Barça. Desde la directiva y dirección deportiva no se explican como Ferran no acepta ninguna de las ofertas que le llegan, pero así es. Su deseo es triunfar en el Camp Nou y apurará al máximo sus opciones.

A estas alturas, a nivel de club, Ferran Torres se ha convertido en un problema para el Barça. No juega y tampoco se plantea la salida a algún equipo que le pueda dar la posibilidad de hacerlo. Recordemos que Ferran Torres tiene contrato con el Barça hasta junio de 2027.

El Barça pagó 55 millones por su fichaje al Manchester City. Es impensable que con el actual nivel de Ferran Torres, el Barça pueda encontrar algún club que pueda y quiera pagar esta cifra. La dirección del Barça se daría actualmente por satisfecha si puede ceder al delantero y ahorrarse su elevada ficha.