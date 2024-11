Joan Laporta se frota las manos y se lo dice a Ferran Torres: 'Tienes una oferta...'

Joan Laporta ha sido el encargado de reflotar el club tras el duro momento en el que asumió la presidencia. Desde ese instante, el catalán carga con el peso de reflotar una de las entidades más grandes de Europa. Los aficionados mostraron mucha ilusión al principio, pero el ánimo ha ido decayendo.

El Barça ha tenido que prescindir de grandes futbolistas estos últimos años a causa de los malos registros financieros. Contrariamente, Ferran Torres, que no ha amortizado lo que los catalanes pagaron por él, sigue en las filas del club. Ahora, un conjunto de LaLiga está muy interesado en sus servicios y Joan Laporta vería con buenos ojos su salida.

Joan Laporta y Ferran Torres

Ferran Torres llegó al Barça en 2022 por un total de 55 millones de euros, así que se esperaba mucho de él. El valenciano fue una apuesta personal de la directiva, que creía que sería la próxima estrella. Pep Gaurdiola estuvo encantado de que se marchara y no se opuso para nada; el Barça mordió el anzuelo.

Ferran Torres ha pasado por una mala racha estos últimos años y no han parado de lloverle las críticas. El extremo llegó al punto de denominarse a sí mismo "tiburón"; empezó como broma y acabó consolidándose como su apodo. Además, justo en ese momento encadenó una buena racha y los culés creyeron que venía su mejor momento.

Al poco tiempo, una lesión lo dejó apartado de los terrenos de juego y al volver todo había cambiado. Hansi Flick le dio la oportunidad de consolidarse en el '11' titular, pero no estaba desempañando un buen papel y Raphinha despuntó rápidamente. Ahora, un entrenador de LaLiga se ha interesado por Ferran Torres y podría hacerse con sus servicios en el próximo mercado.

Joan Laporta conoce el interés en Ferran Torres

Ferran Torres despertaba mucho interés en la Premier League: el Newcastle quería ficharlo este verano por 30 kilos. El valenciano no quiso volver a la máxima categoría de Inglaterra y se quedó en el Barça para pelear por minutos. Marcelino, actual entrenador del Villarreal, está interesado en reforzar su delantera y ha pensado en el '7' para hacerlo.

Ferran Torres no ha conseguido convencer a Hansi Flick y Joan Laporta tendrá que hacer lo posible por cerrar un trato con el Villarreal. El Barça aceptaría una venta si los groguets desembolsan, aproximadamente, 25 millones de euros. Teniendo en cuenta que en el Barça casi no juega, el extremo podría hacer las maletas este mismo mes de enero.

Además, la reciente y grave lesión de Ilias Akhomach, que se ha roto el cruzado, abre la puerta a su llegada. Ferran Torres sabe que en el Villarreal podría encontrar los minutos que necesita, así que no pondrá pegas a su traspaso. Siempre ha dicho que quiere triunfar en el Camp Nou, pero la realidad no miente: no es imprescindible para Flick y el Villarreal está interesado en su fichaje.