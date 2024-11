Ni Ferran Torres ni Raphinha: titular en 2025, Joan Laporta pide a Nike su fichaje

Joan Laporta sabe que es el momento ideal para aprovechar la buena dinámica y atraer a aquellos posibles fichajes que, ahora sí, estarían dispuestos a jugar en el FC Barcelona. El presidente ha logrado que los de Flick llamen la atención en Europa, pero sin dinero no puede hacer nada. Por eso, el acuerdo que el Barça cerrará con Nike será decisivo: atará el fichaje soñado de Laporta, pero también para que Raphinha descanse y Ferran Torres pueda ser vendido.

La posición de extremo izquierdo ha sido el dolor de cabeza que ha atormentado al Barça durante todo el verano. Sonó mucho Nico Williams, pero no llegó, aunque el favorito de Joan Laporta era otro mucho más caro, que tampoco pudo ser. Hay que tener en cuenta que Raphinha no estaba, ni mucho menos, al nivel que está ahora.

Paralelamente, Ferran Torres no ha conseguido aclimatarse al Barça desde que llegó al conjunto catalán en 2022. El valenciano solo ha tenido un buen momento en la Ciudad Condal y no tiene protagonismo alguno. Su salida en verano está prácticamente decidida, y más si tenemos en cuenta los planes de Joan Laporta.

Nike será clave, Joan Laporta lo sabe

La situación económica del Barça ha hecho que Joan Laporta no pueda permitirse la incorporación de uno de sus mayores deseos. Por suerte, grandes jugadores han aparecido de La Masía y han rescatado al club. Además, jugadores como Raphinha han dado un paso adelante y han demostrado que pueden ser la clave.

Aunque el nivel de Raphinha es espectacular, el brasileño se merece descanso de vez en cuando, pero no hay nadie como él para cubrir el costado del ataque. Ya no es una prioridad como antes, pero en los despachos culés se piensa en lo que pasará si el actual titular se lesiona. Frente a esta posible situación, Joan Laporta ha situado en su punto de mira al mejor extremo de la Serie A, pero sin Nike no será posible.

No es ningún secreto que el nuevo patrocinio de Nike aportará una gran suma de dinero al Barça, así que los aficionados están deseando que se haga oficial. Pese a las diferencias que hubo entre la empresa estadounidense y la entidad catalana, el nuevo vínculo está cada vez más cerca. Una vez se haga oficial, Ferran Torres podría quedar fuera del mapa definitivamente, pues Joan Laporta irá a por Rafael Leao.

Ni Ferran Torres ni Raphinha: Rafael Leao para 2025, Joan Laporta pide a Nike su fichaje

Es muy difícil que Raphinha pierda el puesto, pero Ferran Torres sí que puede quedar en un segundo plano si llega Rafael Leao. Teniendo en cuenta que Nike aportará mucho dinero, Leao ha vuelto a situarse en el radar de Joan Laporta. Ya estuvo cerca de venir el curso pasado, pero su precio impidió el acuerdo.

Ahora, sin embargo, Rafael Leao ha bajado de valor y podría salir por 75 millones. Joan Laporta lo sabe y, además, es consciente de que hay una serie de factores que favorecen el acuerdo. Por un lado, Jorge Mendes, representante de Leao, está como loco por cerrar su traspaso al Barça, mientras que su actual entrenador, Paulo Fonseca, no cuenta con él de manera regular.

Eso sí, Nike tiene la última palabra. Sin el nuevo contrato de patrocinio, que podría dejar 45 millones extra anualmente, Joan Laporta no podrá fichar a Rafael Leao. Veremos qué sucede.