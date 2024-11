Deco se fue a por Raphinha para decírselo a la cara: 'Tenías razón'

Hace unos años que Deco se encarga de los fichajes del Barça y de intentar cuadrar los gastos en las incorporaciones. La situación económica por la que está pasando el club ha obligado a los últimos entrenadores a tirar de cantera. Por suerte, los jóvenes han respondido y gracias a ellos la entidad vuelve a estar en lo más alto a nivel deportivo.

Aunque muchos de los futbolistas que están brillando son de La Masia, hay otros como Raphinha que no se han formado en la Ciudad Condal. El brasileño está brillando como nunca y ha demostrado que la decisión de Deco fue la correcta. Aunque muchos aficionados no estuvieron conformes con el portugués, ha acabado dando en el clavo.

Raphinha y la decisión que lo ha cambiado todo

Raphinha ha pasado por unos años duros y su historia es un claro ejemplo de lo que significa el compromiso y la superación. El extremo llegó al Barça en 2022 y hasta finales de la temporada pasada no empezó a despuntar. El atacante tuvo un coste total de 58 millones de euros, 13 kilos por encima de su valor de mercado.

Su rendimiento no mejoraba y los aficionados empezaron a pedir su venta, pero Raphinha está demostrando que es de los mejores. El extremo está firmando un arranque de temporada espectacular y los números son el reflejo perfecto de ello. En 15 partidos, el delantero lleva 11 goles y 9 asistencias.

Su increíble inicio le ha demostrado a Deco que no se equivocó apostando por Dani Olmo, quien también está jugando de maravilla. Si el portugués no hubiese incorporado al mediapunta, el Barça habría firmado a Nico Williams. El extremo lleva 2 goles y 2 asistencias en 13 partidos y están empezando a lloverle las críticas.

Deco acertó y Nico Williams no acertó

Aunque todavía no se sabe con seguridad si fue Deco el que no quiso a Nico Williams, el Barça ha salido ganando. El del Athletic Club, según parece, fue el que rechazó a los culés, pero no le están yendo bien las cosas. Podría haber brillado junto a su amigo Lamine Yamal, pero es Raphinha quien lo está haciendo.

En unas declaraciones que tuvieron lugar hace poco, Raphinha afirmó que no le gustó que se usara su dorsal paras poner el nombre de Nico Williams. Un personaje público compró una camiseta del Barça, le puso el nombre del extremo del conjunto vasco y el dorsal '11'. Finalmente, todo ha acabado bien para los culés y el brasileño le está dando muchas alegrías a sus aficionados.