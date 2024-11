Ya es oficial, rechaza al Liverpool para fichar por el Barça: 'Adiós Nico Williams...'

El Barça soñó y mucho con el fichaje de Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic Club, pero su llegada ha quedado descartada de forma definitiva por culpa de otro gran fichaje. Nico Williams se arrepiente de su decisión de no fichar por el Barça y así se lo hizo saber a su agente, pero no hay vuelta atrás y no será culer. Nico Williams ya sabe que, además, el Barça prepara un nuevo fichaje que se convertirá en su peor pesadilla: rechaza al Liverpool para unirse al equipo que lidera Hansi Flick.

"Hay trenes que solo pasan una vez en la vida", explicaba Deco a la hora de hacer referencia al no fichaje de Nico Williams, que decidió quedarse en el Athletic Club. Dicho y hecho: el Barça se planta y ya no quiere fichar a Nico Williams, pues ha cerrado y hecho oficial otro fichaje que llegará tras plantar al Liverpool inglés. Laporta quiere jugadores comprometidos y Nico Williams demostró que no tenía nada claro si venir al Barça era la mejor de sus opciones, por lo que su fichaje queda descartado.

Además, en estas últimas horas, el Barça ha avanzado y mucho para cerrar el fichaje de otro extremo brasileño, que con tan solo 18 años ya es una gran perla mundial. Hablamos de un futbolista muy parecido a Nico Williams, pero que, a diferencia del extremo del Athletic Club, sí que está dispuesto a hacer esfuerzos para fichar por el Barça. De hecho, según ha podido saber 'e-Notícies', el nuevo fichaje del Barça, mucho mejor que Nico Williams, ha rechazado una gran oferta del Liverpool para unirse al equipo de Hansi Flick.

Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic Club, ya sabe que no fichará por el Barça durante el próximo mercado de fichajes de verano. Aunque el interés del Barça por Nico Williams fue más que real, el club culer, liderado por Laporta, ya confirma que no pujará por el extremo, quien conoce la decisión. El Barça quedó muy tocado tras el 'no' de Nico Williams y ahora no quiere perdonarle: Laporta cierra otro fichaje top y que, además, llegará por un precio reducido al Barça.

Aunque el Barça descarta el fichaje de Nico Williams, Hansi Flick ha querido incidir en la necesidad de cerrar la llegada de otro extremo, preferiblemente polivalente y de capacidad goleadora. Laporta lo tiene claro: su nuevo extremo vendrá tras rechazar al Liverpool y no será, bajo ningún concepto, Nico Williams, que seguirá en el Athletic Club de Bilbao.

Nico Williams se arrepiente de no haber fichado por el Barça y el club culer confirma que ahora todavía se va a arrepentir más. Nico Williams quiso jugar en Europa con el Athletic Club y, por ese mismo motivo, rechazó unirse al Barça tras ganar la Eurocopa con España. Ahora Joan Laporta está dispuesto a no perdonarle: no quiere saber nada de Nico Williams y prepara otro fichaje bomba que llegará al Barça tras dejar plantado al Liverpool de Slot.

El Barça ya hace oficial, en 'petit comité', el fichaje de un nuevo extremo muy polivalente que está brillando en Brasil y que recuerda a Nico Williams, navarro del Athletic Club. Nunca es fácil decir que no al Liverpool, pero el Barça ha logrado que un gran talento brasileño, destacado por su capacidad en el uno contra uno, rechace una oferta inglesa. Nico Williams, por su parte, ya sabe que, por mucho que pida perdón, no logrará convencer al Barça, que tiene la cabeza puesta en cerrar, de forma definitiva, otro fichaje.

Nico Williams no será el extremo elegido, pero el Barça sí que quiere incidir en reforzar esa posición y lo hará cerrando un fichaje TOP de tan solo 18 años. Laporta tiene claro que no perdonará a Nico Williams y que, por consiguiente, apretará el gatillo para confirmar un fichaje tan sorprendente como inesperado para el aficionado culer.

¿Qué futbolista fichará por el Barça y provocará el adiós de Nico Williams? Pues hablamos de un extremo brasileño del Vasco de Gama de tan solo 18 años. Este es Rayan Vitor Simplício, futbolista nacido en el año 2006 que gusta y mucho a Laporta y a Deco. Rayan tenía ofertas de Liverpool inglés y de Olympique de Lyon, pero el Barça se ha situado en la 'pole' y ofrecerá 18M€ para que sea el nuevo Nico Williams.