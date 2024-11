Laporta se lo dice a Flick: está fuera, KO en el Barça, Gavi ya lo sabe

La derrota por 1-0 del FC Barcelona ante la Real Sociedad ha dejado un amargo sabor de boca en Laporta y Flick. Tras una racha de victorias que había devuelto la ilusión a los aficionados culés, esta inesperada caída significa la segunda derrota del curso en LaLiga. Lo más preocupante es que ahora, con el Real Madrid a solo tres puntos si vence al Valencia en el partido aplazado, la presión sobre el Barça ha aumentado considerablemente.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en el vestuario es lo que realmente está generando un gran revuelo. La relación entre Laporta y Flick siempre ha sido sólida y, de hecho, fue el presidente culé quien respaldó la llegada del técnico alemán al banquillo del Barça. Una decisión que está dando grandes resultados y que ha hecho olvidar la crisis vivida con Xavi Hernández.

Eso sí, para conseguir la estabilidad deportiva de la que presume a día de hoy el Barça, Joan Laporta ha tenido que tomar decisiones comprometidas. En concreto, desde la llegada de Flick, Laporta ha arriesgado fichando a Dani Olmo y deteniendo las salidas de jugadores clave como Eric García.

Laporta se lo dice a Flick: está fuera, KO

Después de la derrota ante la Real Sociedad, Laporta ha decidido actuar con un claro mensaje: Ansu Fati está fuera del Barça. El joven delantero, que debutó con tan solo 16 años al lado de Messi, mostró un nivel prometedor en sus primeros años. De hecho, su talento es tan grande que Flick decidió darle una última oportunidad frenando su marcha en verano pese a sus constantes lesiones.

Ahora bien, a pesar de las oportunidades, Ansu Fati no ha conseguido recuperar su nivel de juego y Laporta ha perdido la paciencia. Tras la derrota en Anoeta, el presidente ha dicho basta y le ha pedido a Flick que no impida su salida en enero. El '10' tiene varias ofertas encima de la mesa, por lo que no será problema encontrarle destino.

Ansu Fati se va y el Sevilla lo celebra

Laporta ha decidido activar la venta de Ansu Fati y el Sevilla parece ser el destino más probable. El Barça está dispuesto a cederlo con opción de compra, buscando que recupere su mejor versión en otro equipo. Flick, aunque reacio a desprenderse del '10', entiende que una cesión puede ser beneficiosa para su confianza, así que no pondrá pegas.

Eso sí, el adiós de Ansu Fati puede generar un disgusto en el vestuario del Barça. Gavi, por ejemplo, uno de sus grandes amigos, es consciente de que el nivel ofrecido por Ansu está lejos de lo esperado, pero no contaba con la decisión de Laporta. El '6' sabe lo que está en juego, así que solo puede ofrecer su apoyo a su compañero en esta difícil situación.

El futuro de Ansu Fati está cada vez más alejado del Barça. El que parecía ser una de las mayores promesas del club se ve obligado a encontrar un nuevo rumbo. Todo indica que su nueva aventura podría comenzar en Sevilla, donde, espera, pueda recuperar la confianza y el nivel que lo catapultaron a la élite en su día.