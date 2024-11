Confirmado, era el mejor en La Masía y ahora quiere volver: Gavi da el OK al fichaje

Pocos lugares tan mágicos y academias tan fructíferas hay en el planeta como La Masía. El fútbol base del Barça es, sin duda, uno de los mejores del mundo, si no el mejor, y de ahí no paran de fluir sin cesar grandes peloteros. Los que se aventuran en ese viaje celestial en las categorías inferiores triunfan en varios clubes alrededor de Europa.

Si bien es cierto que el gran sueño de todos los jóvenes que pasan por La Masía es llegar al primer equipo, la realidad es que eso se antoja tarea compleja. No ocurría así, sin embargo, con la generación del 95, en la que coincidieron varios chicos que despuntaban más de lo que lo habían hecho otros zagales en sus categorías. Tanto era así que desde dentro del club los sospechaban como los sustitutos de la gran generación por excelencia del Barça, la de Messi, Piqué, Cesc Fàbregas y compañía (91).

En aquel maravilloso 1995 habían nacido chavales del nivel de Samper, Toral, Bellerín, Alejandro Grimaldo, Keita Balde, Toral... Cuando todos estos militaban en el cadete de primer año, los trabajadores de La Masía no se cansaban de maravillarse ante su espléndido talento. "Son unos chicos ejemplares, nunca he tenido un grupo como este, que reúna todas las cualidades ideales para el Barça", dijo Sergi Domènech en los medios del club en 2010.

Alejandro Grimaldo, el mejor de la generación del 95, pide volver al Barça

Tan buenos eran que incluso Arsène Wenger, que por aquel entonces ya era entrenador del Arsenal, se llevó para Londres a alguno de ellos, como a Toral y a Héctor Bellerín. No obstante, el que a la postre ha terminado siendo el mejor de aquella generación ha sido, sin duda, Alejandro Grimaldo. Y ahora son varios los medios que le relacionan con una posible vuelta al Barça.

De hecho, no sólo es la prensa la que ubica de nuevo a Alejandro Grimaldo en el Barça, sino que él mismo lo ha confirmado en una entrevista en Radio MARCA. "Jugar en LaLiga es uno de mis objetivos porque es mi país", proclamó. Y aunque estas declaraciones no terminan de ser definitivas sobre su interés en retornar al Barça, sí lo son otras que brindó a Jijantes hace ya unos meses.

"Siempre he dicho que el Barça era un club al que podía volver… o sea que me gustaría volver porque es el Barça. Al final crecí ahí como jugador y muy feliz de haber estado en su cantera", confesó Grimaldo. No es ninguna novedad que Alejandro Grimaldo lleva un par de años en lo alto del ranking de los mejor laterales izquierdos del mundo.

Aunque en el Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo juega de carrilero en una defensa de cinco, De la Fuente ya le convocó para habitar el flanco izquierdo en una línea de cuatro. Rindió a la perfección y entabló una buena relación con Gavi, quien ha corroborado que sería un fichaje más que positivo para el Barça. Y además, fichar a un lateral izquierdo que brinde competencia a Alejandro Balde es una de los objetivos que empiezan a marcarse en los despachos del Camp Nou.