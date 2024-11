Lo de Frenkie de Jong roza la broma: Deco lo sabe, Flick alucina con su nueva decisión

Frenkie de Jong es uno de los jugadores mejor pagados del Barça, pero sigue sin marcar la diferencia sobre el césped y, por si no fuera suficiente, toma decisiones sorprendentes. Frenkie de Jong fue titular en el partido de LaLiga EA Sports que el Barça jugó contra la Real Sociedad, pero fue sustituido al descanso por unas molestias en la pierna. Hansi Flick y Deco ya conocen la última, sorprendente y nueva decisión de Frenkie de Jong tras su mal partido en el Reale Arena, que roza la broma.

Hansi Flick confesó que el Barça estaba intentando que Frenkie de Jong jugase los 90 minutos, pero el neerlandés tampoco pudo completar el partido contra la Real Sociedad. De hecho, Frenkie de Jong recibió un par de golpes en la pierna y en el tobillo durante la primera mitad y no jugó la segunda por precaución, según fuentes culers. Ahora, tras el regreso de Frenkie de Jong, el Barça ha conocido la última decisión del mediocampista neerlandés, que ha dejado patidifusos a Deco y a Hansi Flick.

Frenkie de Jong está en el mercado de fichajes, pero parece que sigue dispuesto a desafiar al Barça de Deco y de Hansi Flick, dos de los hombres clave en Barcelona. Tras abandonar el césped en el descanso por precaución, todo indicaba que Frenkie de Jong podría haber sufrido un nuevo contratiempo en forma de lesión, pero no ha sido así. De hecho, Frenkie de Jong ya toma una nueva decisión que no dejará indiferente a nadie: nada de lesiones, el mediocampista neerlandés juega con miedo, pero está perfectamente.

Como ya explicamos en 'e-Notícies', el Barça le ha ofrecido la renovación a Frenkie de Jong, en parte porque busca que la ficha del neerlandés se reduzca drásticamente desde ya. Frenkie de Jong ha recibido la propuesta, pero sigue sin renovar un contrato que termina en junio de 2026 y que puede convertirse en un serio problema para el Barça. Al parecer, Frenkie de Jong no tiene prisa y ya lo demuestra su nueva decisión, que roza la broma y que sorprende a Hansi Flick y a Deco.

Ante la Real Sociedad fueron varios los jugadores del Barça que terminaron tocados: además de Frenkie de Jong, también salió cojeando de Anoeta Robert Lewandowski, quien no viajará con su selección. El polaco, que salió con molestias en la espalda, ha priorizado quedarse en Barcelona para recuperarse, todo lo contrario a Frenkie de Jong, quien ha sorprendido al club.

De ahí nace el gran enfado del Barça, que ha visto como Frenkie de Jong, aparentemente tocado tras el choque de LaLiga, ha decidido viajar con su selección. La nueva decisión de Frenkie de Jong roza la broma, pues en el club no se explican que esté preparado si todavía no es capaz ni de jugar 90 minutos seguidos. Flick y Deco lo saben y no dan crédito: Frenkie de Jong se queja cuando juega en el Barça, pero con la selección de los Países Bajos sí que está disponible.