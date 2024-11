Desvelan el fichaje que salvaría al Real Madrid, Florentino alucina: 'Si pones a...'

El Real Madrid atraviesa una etapa complicada. A pesar de que el Real Madrid se impuso por 4-0 ante Osasuna en el pasado encuentro de liga, Carlo Ancelotti sigue intranquilo. En ese encuentro, Jude Bellingham inauguró su cuenta goleadora de la temporada y Vinícius Júnior se lució con un hat-trick, pero la crisis sigue presente.

La inquietud sigue latente en las oficinas de Chamartín, donde las recientes derrotas ante el FC Barcelona y el Milan han puesto en alerta a Florentino Pérez y Carlo Ancelotti. Las caídas frente a estos equipos han generado una profunda reflexión en el club, incluso cuestionando la continuidad de Ancelotti. La baja forma y la falta de fútbol convincente en el partido contra el Milan dejaron a muchos directivos y aficionados preocupados.

Además, algunos han señalado una aparente falta de actitud por parte de los jugadores, algo que ha encendido aún más las alarmas dentro del equipo. Los blancos acumulan ya tres derrotas esta temporada, una cifra preocupante si se compara con las dos derrotas que cosechó en toda la pasada campaña. La diferencia es notable, y muchos expertos opinan que el equipo necesita refuerzos para recuperar la competitividad.

El Real Madrid estudia qué hacer en invierno

En particular, se han mencionado nombres como los de Rodri y Florian Wirtz para dar estabilidad y equilibrio al centro del campo. Ambos jugadores aportarían la frescura y la solidez que parecen faltar en el mediocampo del conjunto blanco. Pero no solo eso, también hace falta reforzar la línea defensiva y Florentino Pérez lo sabe.

La llegada de un defensa central también es una opción que se baraja en el club. Además, la posible vuelta de Miguel Gutiérrez sería una solución a corto plazo para reforzar el lateral izquierdo. Algo necesario teniendo en cuenta que dicha posición quedará cubierta por un Alphonso Davies que no llegará a priori hasta verano de 2025.

Sea como sea, la única área que no parece necesitar refuerzos es la parcela ofensiva. Ahora bien, parece que no todos opinan del mismo modo, pues Theo Walcott, ex del Arsenal, quien ha lanzado una recomendación inesperada para Florentino Pérez.

Theo Walcott se lo dice a Florentino Pérez: "Es lo que el Madrid necesita"

El exjugador inglés ha señalado a Alexander Isak como el fichaje ideal para los blancos. Según Walcott, el ariete del Newcastle podría aportar lo que el Real Madrid parece no ver: "Mira la alineación del Real Madrid en este momento. Van por estos galácticos y compran estos talentos increíbles, pero a veces los ponen en posiciones en las que no pueden hacerlo bien", dijo Walcott.

"Diría que si pones a Alexander Isak en ese Madrid los moldea de manera diferente, y podrías pensar que ahora parecen un equipo muy equilibrado", sentenció el ex internacional inglés.

El consejo de Walcott ha generado opiniones divididas, pero muchos reconocen el potencial de Isak. A sus 24 años, el delantero sueco ha demostrado un gran nivel en la Premier League.

Una opción que ha sonado en un momento en el que el Real Madrid enfrenta una situación complicada. La presión sobre Ancelotti y la necesidad de cambios en la plantilla obligan a tomar decisiones importantes. La llegada de refuerzos podría ser el impulso que necesita el equipo para volver a la senda de la victoria.