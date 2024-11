Será mejor que Lamine Yamal, Hansi Flick hace oficial su fichaje: adiós Ferran Torres

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y su nivel es aterrador con tan solo 17 años de edad. La joya de La Masía ya ha sido nominado al Balón de Oro y ha levantado la Eurocopa con una actuación estelar. Estos son solo algunos de los factores que demuestran que el culé está listo para sentarse en la mesa de los grandes.

Paralelamente, hay futbolistas que no han acabado de encajar en el Barça, por lo que Flick tendrá que tomar decisiones. El entrenador sigue confeccionando su plantilla y algunos de sus activos no entran en sus planes. Por ejemplo, ha quedado claro que Ferran Torres no está listo para suplir a Lamine Yamal, pero Flick ya ha decidido quién ocupará su lugar.

Ferran Torres no es Lamine Yamal

La explosión de Lamine Yamal es algo poco común a su edad y en el Barça están ansiosos por blindarlo. Por desgracia, todavía no se puede hacer y los de la Ciudad Condal están esperando a que cumpla su mayoría de edad en julio del año que viene. Ambas partes quieren seguir de la mano y no habrá problemas a la hora de negociar las condiciones.

Laporta y Deco ya tienen un preacuerdo con él, pero se tendrá que revisar porque se ha quedado obsoleto. Su nuevo contrato se acordó cuando Lamine Yamal no había despuntado y ahora su caché ha subido considerablemente. Su nivel lo sitúa en el top mundial, por lo que su contrato deberá estar a la altura.

Sin embargo, actualmente, Lamine Yamal está lesionado y va a estar un par de semanas recuperándose del tobillo. En este sentido, su ausencia en el partido contra la Real Sociedad le ha demostrado a Flick que necesita un sustituto de nivel. En Anoeta jugó Fermín, pero no cumplió y el Barça busca soluciones.

Ferran Torres, quien en principio estaba destinado a tener un papel protagonista y suplir a Raphinha o Lamine Yamal, no cumple con las expectativas. El '7' tendría que ser capaz de dar la cara cuando haga falta, pero ya se ha visto que no es así. Es probable que Ferran Torres se acabe marchando, pero a Flick no le preocupa, pues se ha inventado un fichaje mejor para ocupar ese rol.

El sustituto de Lamine Yamal está decidido: Hansi Flick lo tiene claro

En el partido contra la Real Sociedad, quedó demostrado que Lamine Yamal es muy necesario y que genera mucho juego en la ofensiva. Flick, buscando cuál es la mejor opción, ha encontrado a Toni Fernández. El joven de 16 años volverá en 3 semanas de su lesión y todo apunta a que será el suplente del '19'.

Toni Fernández, pese a que debería de estar en el Juvenil, es un indiscutible del filial. Es muy posible que pronto lo veamos convocado por Hansi Flick, algo que ya pasó a inicios de temporada. Según dicen en el club, Toni ha enamorado a Flick con sus detalles y lo considera un perfil muy válido para la primera plantilla.

De momento, Ferran Torres podría tener alguna oportunidad más, pues está previsto que reaparezca tras el parón internacional. Por su parte, Toni Fernández no volverá hasta diciembre, pero cuando regrese de su lesión lo hará con muchas posibilidades de ser titular cuando a Lamine Yamal le toque descansar. Todavía es pronto para decir si Toni mejorará el rendimiento de Ferran, pero es evidente que a Flick le gusta mucho y le dará su oportunidad en cuanto se recupere.