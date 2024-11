El objetivo nº1 de Joan Laporta no descarta fichar por el Barça: 'No puedo decir...'

Joan Laporta está constantemente pensando en qué opciones son mejor para el FC Barcelona y si son viables. La grave crisis económica por la que está pasando el club no permite que se hagan según qué incorporaciones. La economía es muy prohibitiva con los catalanes y el Fair Play financiero también ha sido una barrera considerable, pero gracias a Nike todo cambiará.

El Barça es uno de los conjuntos más grandes de Europa y los fichajes que defiendan su escudo tienen que estar a la altura. Por suerte para los de la Ciudad Condal, la llegada de Hansi Flick ha sido todo un acierto y está sacando la mejor versión de todos sus jugadores. Joan Laporta es consciente de su buena decisión y ahora quiere incorporar a un crack de la Bundesliga para seguir con la misma dinámica.

Joan Laporta y su fichaje estrella

Joan Laporta llegó a la presidencia del Barça en el peor momento y desde aquel entonces ha luchado todo lo posible por reflotar la entidad. Aunque no ha sido fácil, poco a poco ha conseguido que las finanzas vuelvan a un buen punto y el acuerdo con Nike ha sido clave para lograrlo. El nuevo vínculo le aportará al club muchos millones, los cuales estarán divididos entre los años en los que esté vigente el contrato.

La plantilla del Barça está conformada por muchos canteranos que han tenido la oportunidad de llegar al fútbol profesional gracias a Xavi Hernández. El egarense no recibió los fichajes que pedía y tuvo que refugiarse en las futuras estrellas de La Masia. Pero ahora, gracias al deseo de Joan Laporta, Hansi Flick podría contar con un crack mundial.

Jamal Musiala está entre los mejores jugadores del momento y el Bayern de Múnich está encantado con él. Se ha convertido en la estrella del centro del campo y es una pieza clave de la Selección Alemana. Curiosamente, Joan Laporta podría hacerse con él de cara al 2026, que es cuando acaba su contrato, o incluso antes, pues sus últimas declaraciones son realmente ilusionantes para la afición culé.

Jamal Musiala habla sobre su futuro, Joan Laporta escucha

En lo que llevamos de temporada, que son 14 encuentros, Jamal Musiala ha anotado 9 goles y 4 asistencias. El centrocampista se ha situado en el radar de varios de los grandes, especialmente en el de Joan Laporta. El máximo mandatario culé sabe que su incorporación sería espectacular y lo intentará hasta el último momento.

Hace poco, le preguntaron a Jamal Musiala sobre su futuro y respondió que "No puedo decir mucho sobre el tema del contrato. Mi atención se centra en la Selección Alemana". Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para nadie, y menos para Joan Laporta, pues Musiala no ha cerrado la puerta a ninguna opción.

De hecho, poco antes, Jamal Musiala afirmó que estaba abierto a todo. Esto ha llevado a Joan Laporta y a su séquito a pensar que quizás podrían firmar al alemán. De momento, sigue sin renovar y su contrato termina en 2026, por lo que este verano, si todo sigue igual, podría salir por mucho menos dinero del esperado.