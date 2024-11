El amigo de Fermín López se va del Barça en enero: ya tiene nuevo equipo, confirmado

Si hay un atributo que distingue a los mejores equipos a nivel mundial es que disponen de una nómina amplia y llena de talento en todas las demarcaciones. Esto significa que algunos futbolistas que tendrían un papel protagonista en otros equipos no dispongan de los minutos suficientes en los grandes. El Barça no es ninguna excepción, Flick tiene un once muy definido y deja pocas opciones al resto.

Fermín López, por ejemplo, que brilló el año pasado bajo las directrices de Xavi Hernández, no está teniendo demasiadas oportunidades. Pese a ser la gran revelación de la temporada pasada junto a Lamine y Cubarsí, el ex del Linares está sufriendo más de la cuenta. Primero por una serie de lesiones que le han impedido entrar en la rotación desde el inicio, y después por su rendimiento en ciertos partidos.

En concreto, Fermín López no cumplió con las expectativas ante la Real Sociedad jugando como extremo. Flick quiso probarle en una demarcación desconocida para darle más minutos, pero no funcionó. Pese a ello, Fermín tiene crédito más que suficiente y seguirá teniendo minutos de mucha calidad, algo que uno de sus amigos en el vestuario no puede decir.

Fermín López ya sabe qué pasará en enero

Fermín López ha formado una gran amistad con varios cracks del Barça. Los más jóvenes, por edad, son con los que más se relaciona. Y, en este grupo, Pablo Torre es uno de los protagonistas.

Pablo Torre llegó al Barça procedente del Racing de Santander con la etiqueta de gran promesa. Sin embargo, la competencia en la medular del Barça ha limitado sus oportunidades y el cántabro se estaría planteando su salida hacia un equipo que le pueda dar más protagonismo. Sabe que con Flick no tendrá muchas opciones de brillar, así que todo hace indicar que se irá en enero.

Aunque ha dispuesto de pocos minutos, Pablo Torre ha marcado tres goles y ha dado algunas asistencias. Un rendimiento que ha llamado la atención de varios clubes de LaLiga. Pero hay uno en concreto que apostará por su fichaje en el próximo mercado.

El Villarreal apuesta por Pablo Torre

El Villarreal, bajo la dirección de Marcelino García Toral, busca reforzar su plantilla de cara al mercado invernal. El técnico asturiano ha puesto el foco en la plantilla del Barça y, en concreto, en Pablo Torre.

Si algo ha demostrado el Villarreal en las últimas temporadas, es su buen ojo a la hora de fichar jóvenes con proyección. En varias ocasiones, esta política le ha redundado en grandes ventas que han generado ingresos significativos. El Villarreal ve en Pablo Torre una opción ideal para aportar creatividad y juventud a su medular.

El Barça podría estar por la labor de darle salida al joven cántabro dado que son conscientes que el jugador necesita minutos. La dirección deportiva vería como una buena alternativa un traspaso y podría reservarse, como de costumbre, un porcentaje sobre una futura venta o la posibilidad de recompra. Si Pablo Torre sale finalmente en enero, Fermín López perderá a uno de sus grandes amigos en la plantilla.

Ciertas fuentes señalan que el Barça podría dejar salir a Pablo Torre por 6 millones de euros, cifra relativamente baja teniendo en cuenta que su fichaje costó 5. Si finalmente Laporta accede a dejarlo salir por esta cantidad, el Villarreal habría firmado una gran operación. Marcelino sabe del potencial de Pablo Torre que con minutos y confianza, puede convertirse en toda una estrella en su equipo.