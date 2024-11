Oficial, gratis en enero: el Barça se lo piensa, pero Messi también pide su fichaje

Aunque en el Barça todo esté transcurriendo por cauces de jolgorio absoluto, la realidad es que todavía hay algunos frentes abiertos que deben resolverse. El reciente acuerdo con Nike es un primer avance que puede ayudar a solventar estas pequeñas tareas pendientes que tienen Joan Laporta. A nivel de gestión de club es evidente que todavía queda mucho trabajo por delante, pero también en la confección de la plantilla.

El once del Barça nos lo sabemos ya prácticamente de memoria y todos los titulares rinden a la perfección en sus respectivas posiciones. Sin embargo, el fondo de armario es ciertamente limitado en algunas parcelas. Por ejemplo, en la línea delantera, los suplentes están a años luz del nivel de los fijos. Es por eso que desde los despachos del Camp Nou pretenden estar atentos al mercado de fichajes invernal por si aparece alguna oportunidad factible e interesante.

Por ejemplo, para reforzar la posición de extremo y dar competencia seria a Raphinha puede aparecer el nombre de Neymar, quien ya ha estado relacionado con el Barça en mercados anteriores. Las últimas informaciones que llegan desde Arabia Saudí aseguran que el Al-Hilal, su actual club, pretende rescindirle el contrato en el mes de enero. Por tanto, sería totalmente libre de poner el rumbo hacia donde él decidiera. Y en este orden de ideas se presentan dos posibles escenarios: o Barça o Inter Miami.

Neymar, económicamente complicado para Barça e Inter Miami

En el Al-Hilal ya se han dado cuenta de quizá no les sale muy rentable pagar 100 millones de euros al año para mantener a un Neymar que desde que llegó se ha pasado más tiempo lesionado que disponible. Le dieron un voto de confianza cuando se lesionó en octubre de 2023 aun sabiendo que se iba a tirar un año de baja. Pero ahora, tras recuperarse, volvió a caer lesionado y desde la dirección del club ya han dicho 'basta'. Por eso, Neymar pasará a ser agente libre en el mes de enero.

Su llegada al Barça se antoja compleja, pues, aunque su fichaje no supondría coste alguno, su elevadísimo salario sería inasumible. Hay que recordar que el Barça no ha podido ni siquiera cuadrar las cuentas todavía para poder inscribir a Dani Olmo en enero. Por lo tanto, a no ser que la situación cambie rotundamente en unos meses, resulta complicado volver a ver a Neymar vestido de azul y de grana.

Algo similar ocurre con el Inter Miami que, aunque está interesado y tiene suficiente capacidad económica, cuenta con un enorme hándicap: las estrictas reglas de la MLS. Así mismo lo confirmó el propio técnico, el Tata Martino. "Es complicado por el tema salarial. Si algo tiene la MLS es que las reglas son estrictas", dijo.

Sin embargo, no es nada descartable que la liga estadounidense haga una pequeña modificación legislativa para poder contar con otra superestrella. O que el Inter Miami se las apañe para poder encajarlo en su límite salarial. Sea como sea, Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y compañía estarían realmente felices de poder volver a juntarse con Neymar.