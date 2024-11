Confirmado, Andreas Christensen se va: el mejor fichaje del año está en sus manos

Aunque corren tiempos buenos y parsimoniosos en el Camp Nou, en las próximas semanas se avecinan grandes dilemas en el entorno del Barça. El pasado verano se terminó complicando mucho más de lo previsto y Deco no pudo seguir la hoja de ruta prevista, enormemente condicionado por la fragilidad de las arcas del club. Al final, tuvieron que sacarse las castañas del fuego como pudieron para conseguir tener un vestuario preparado para competir.

Sin ir más lejos, aunque pudieron conseguir el fichaje de Dani Olmo después de una ardua negociación con el Leipzig, al principio no pudieron inscribirle. Se llegó a sospechar incluso que el de Terrassa tendría que quedarse en la grada, pues el Fair Play Financiero del Barça no cuadraba y no pudo ser dado de alta. No obstante, casi por desgraciado milagro, se lesionó Andreas Christensen antes de que cerrara el plazo y el Barça pudo ocupar su hueco para inscribir a Dani Olmo.

Este permiso de LaLiga, no obstante, es temporal y vence a finales de diciembre, cuando el danés se recupere de su lesión. Por lo tanto, el Barça volverá a enfrentarse al mismo escenario de no tener inscrito a Dani Olmo a partir del mes de enero. Se esperaba que durante estos meses se cerrara el acuerdo con Nike o que llegara alguna otra 'palanca' mágica, pero nada más lejos de la realidad, no ha sido así.

La inscripción de Dani Olmo depende de Andreas Christensen

Con lo cual, la ecuación es sencilla: o Dani Olmo o Andreas Christensen, solo puede quedar uno de los dos. Y si finalmente el Barça debe enfrentarse a esta tesitura, la respuesta en la directiva la tienen bien clara: Dani Olmo. El ex del Leipzig ha caído de pie desde su llegada a la Ciudad Condal, mientras que la lesión de Christensen complica mucho su futuro.

Dani Olmo ha encajado a la perfección en los esquemas de Hansi Flick y dejarle fuera en enero supondría romper la cohesión que impregna ahora el vestuario del FC Barcelona. Y aunque Andreas Christensen fue una pieza fundamental el pasado curso haciendo de pivote improvisado, y rindiendo con creces, la realidad es que este año es más prescindible que el '20'.

De este modo, si el Barça no consigue una palanca milagrosa, todo hace indicar que Andreas Christensen se marchará en enero. Su adiós financiará la inscripción de Dani Olmo, que ahora mismo es imprescindible. Además, en la Premier League hay varios pretendientes que estarían encantados con la llegada de Christensen, por lo que el Barça podría recibir entre 30 y 40 millones.