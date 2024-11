Es mejor que Nico Williams, Flick acierta al pedir su fichaje: 'No lo sabíamos...'

Durante el pasado verano, la hoja de ruta del Barça fue bastante clara: la prioridad absoluta era fichar un extremo izquierdo. El favorito siempre fue Nico Williams, y que Deco y Joan Laporta trabajaron a destajo para conseguir su incorporación no era ningún secreto. Lo intentaron todo, pero su cláusula de 60 millones de euros y la negativa del futbolista a abandonar el Athletic terminaron por impedir que el acuerdo se produjera.

Tras la negativa de Nico Williams, el Barça intentó fichar a otro jugador para esa posición que pudiera ocupar el puesto. Y cerca estuvo de llegar Federico Chiesa, aunque las negociaciones volvieron a estropearse cuando ya parecían cerradas. Al final no llegó ningún extremo puro y el Barça se reservó esos 60 'kilos' que pretendía invertir en Nico para reforzarse con otro futbolista de alto calibre: Dani Olmo.

En un principio, aunque no desagradó su llegada al Barça, el barcelonismo no terminaba de estar del todo satisfecho. Pese a la gran Eurocopa que había jugado Dani Olmo, muchos no consideraban que su fichaje fuera lo que necesitaba el Barça por aquel entonces. Sin embargo, Flick estaba convencido de lo contrario y terminó persuadiendo a Deco y Laporta, que ahora le dan crédito a su decisión.

Dani Olmo es mejor que Nico Williams, Flick acertó al pedir su fichaje: "No lo sabíamos..."

Pero, nada más lejos de la realidad, Dani Olmo ha aterrizado de pie en el Barça. Debutó tras entrar en el descanso del duelo que enfrentaba a los culés con el Rayo Vallecano en la capital. Era la tercera jornada de LaLiga, pero la primera en la que el egarense pudo estar inscrito en la competición, y solo tardó 37 minutos en marcar su primer gol.

Y eso no quedó en un simple espejismo, pues repitió en el siguiente partido y en el otro, anotando en todos y cada uno de los tres primeros duelos que disputó. Luego, una lesión lo apartó de los terrenos de juego durante un mes, pero volvió igual de fuerte que antes y ahora ya suma 7 goles; una diana cada 63 minutos. Es evidente que se ha adaptado a la perfección a las exigencias de Flick y ha cuajado como anillo al dedo en su táctica.

Con todo, en el Barça ahora están gratamente sorprendidos con el rendimiento de Dani Olmo. Incluso Mundo Deportivo ha asegurado que un integrante del cuerpo técnico les ha confesado su sorpresa. "Sabíamos que era bueno, pero no sabíamos que lo fuera tanto", han comentado en el seno del club catalán.