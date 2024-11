Nico Williams confirma lo del Barça y señala los 2 culpables del mal rollo: 'A to...'

Nico Williams ha emergido como una de las grandes promesas del fútbol mundial tras una temporada destacada con el Athletic y la Selección Española. Su rendimiento sobresaliente durante el curso pasado no pasó desapercibido, y el Barça estuvo muy interesado en incorporar al joven extremo. Sin embargo, a pesar de las negociaciones y rumores que rodearon su posible traspaso, Nico Williams decidió permanecer en Bilbao, lo que generó una mezcla de emociones en el vestuario culé.

Pese a su decisión final, Nico Williams generó cierta inquietud en Raphinha, quien se sintió menospreciado ante la posibilidad de que el Barça fichara a otro extremo para su posición. De hecho, Raphinha quiso explicar lo sucedido hace algunos días y fue muy claro, confesando que lo pasó realmente mal. "Publicaban que me iban a vender y te sientes como una mercancía; pensé en salir, porque si no me quieren, me voy".

Nico Williams confirma lo Raphinha y señala los 2 culpables del mal rollo: 'A to...'

Ahora, en un giro interesante de los acontecimientos, Nico Williams ha decidido contar la verdad y aclarar la situación. Durante su aparición en el programa de David Broncano, La Revuelta, Nico reconoció que estuvo cerca de fichar por el Barça, lo que podría haber cambiado el rumbo de su carrera. Sin embargo, no solo eso; también confesó que dos jugadores del equipo catalán estaban muy involucrados en intentar convencerlo de que se uniera a ellos.

En concreto, Nico Williams ha mencionado que Lamine Yamal y Alejandro Balde le enviaban mensajes constantemente, animándolo a dar el paso hacia el Barça. "Me enviaban mensajes a todas horas", ha dicho.

Esta revelación sugiere que mientras Raphinha lidiaba con la incertidumbre de su futuro, sus propios compañeros de equipo estaban fomentando la posibilidad de una nueva llegada al vestuario. Por lo tanto, podemos confirmar que Lamine Yamal y Alejandro Balde no ayudaron a que Raphinha se sintiera mejor, más bien todo lo contrario. Su amistad con Nico Williams les hizo olvidarse de los sentimientos de su propio compañero, aunque quizá con su presión han logrado que el '11' del Barça muestre su mejor nivel.

Con su declaración, Nico Williams ha iluminado un aspecto menos conocido de la historia. La lucha por ganarse el sitio y el reconocimiento puede generar malentendidos y tensiones dentro de un equipo. Y así ha sucedido, pues mientras Raphinha se quejaba amargamente de los rumores que lo dejaban fuera, Lamine Yamal y Alejandro Balde hablaban con su sustituto.