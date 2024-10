Raphinha ha resurgido desde la llegada de Hansi Flick al banquillo. Tras una temporada pasada llena de constantes altibajos, Raphinha ha encontrado su lugar y se ha convertido en una pieza clave, deslumbrando a los aficionados con su juego. Su velocidad, habilidad y capacidad para generar oportunidades lo han convertido en uno de los jugadores más valiosos del plantel.

Sin embargo, el camino hacia este resurgimiento no ha sido fácil. El verano pasado, Raphinha estuvo al borde de abandonar el club debido a las dificultades económicas del Barça. Se rumoraba que sería vendido para equilibrar las finanzas, pero además también se habló del fichaje de Nico Williams, lo que lo llevó a cuestionar su futuro en el equipo.

Pero pese a todas las dificultades, Raphinha decidió quedarse y demostrar su valía, convencido de que podría aportar mucho al proyecto culé. Ahora, con su brillante rendimiento, ha roto su silencio sobre el calvario que vivió durante aquellos meses inciertos. Deco y Joan Laporta seguro que ya se han hecho eco de sus declaraciones, pues apuntan directamente contra sus decisiones.

Raphinha se lo dice a Joan Laporta y Deco, desgarradora confesión: 'Hacen lo que...'

Raphinha ha compartido sus sentimientos en el canal de YouTube Losimplenovale, lanzando un mensaje contundente a Joan Laporta y Deco, quienes son los responsables de la planificación deportiva. "Publicaban que me iban a vender y te sientes como una mercancía. Hacen lo que quieren con nosotros, tenemos sentimientos, tenemos hijos", empezaba diciendo.

En este sentido, Raphinha confesó que estuvo a punto de tirar la toalla e irse. "Pensé en salir, porque estoy seguro de mi potencial, y si no me quieren, me voy". Sin embargo, reconoce que tras hablar con su mujer tomó la decisión final de quedarse y pelear por su sueño.

ENTREVISTA A RAPHINHA

"Un día, con mi mujer, hablamos de todas las opciones y de todo lo que podía hacer aquí. Sabíamos lo que podíamos hacer. Había venido para hacer historia y quería demostrárselo a la gente que no se fiaba", concluyó.

La confesión de Raphinha pone de relieve los desafíos personales que enfrenta un futbolista. El '11', que ahora parece imprescindible, estuvo muy cerca de salir del Barça el verano pasado por orden de Joan Laporta y Deco. Sin embargo, finalmente optó por no dejarse llevar y la decisión no le ha podido salir mejor, pues actualmente es un fijo para Hansi Flick.