La comentada reacción de Iker Casillas al no Balón de Oro de Vinícius Júnior: 'Es...'

La entrega del Balón de Oro 2024 ha desatado un fuerte descontento entre los aficionados del Real Madrid. Muchos esperaban que Vinícius Júnior se coronara como el mejor jugador del mundo. Sin embargo, al conocerse que Rodrigo Hernández se llevaría el trofeo, la respuesta del Real Madrid fue contundente.

El club decidió no enviar representación a París para recoger los premios. Esto incluye el galardón a Mejor Club del Año, compartido entre Kylian Mbappé y Harry Kane, y el premio a Mejor Entrenador, otorgado a Ancelotti. Esta reacción muestra el malestar del club y de su afición, a la par que evidencia el malestar de fanáticos y leyendas como Iker Casillas.

Iker Casillas no se esconde y muestra su descontento

El enfado también quedó reflejado en las palabras de Iker Casillas. En una reciente entrevista con Adri Contreras, el ex capitán de la Selección Española fue claro en su descontento. "Me parece que es una absurdez, no tiene criterio ninguno”, expresó Casillas, haciendo evidente su decepción con los resultados del galardón.

Para Casillas, no se trata solo de reconocer a Vinícius Júnior . El ex portero considera que si el Balón de Oro iba a un español, debió ser para un madridista. “Si tienes que dárselo a un español, se lo tendrás que dar a Carvajal”, comentó.

Casillas también criticó la falta de criterio en el proceso de selección y los métodos de votación. La falta de claridad en los criterios del premio ha sido, según Casillas, una constante en los últimos años. “No hay un criterio, no hay algo en lo que te puedas basar”, afirmó el exfutbolista.

Recordó que entre 2008 y 2012, cuando España ganó un Mundial, ningún español recibió el Balón de Oro. Esto le parece una injusticia.

Vinícius Júnior no tiene pelos en la lengua

Vinícius, por su parte, también expresó su sentir. Poco después de que se confirmara el galardón para Rodrigo, el brasileño publicó un mensaje en su cuenta de X.

En este mensaje, Vinícius mostró su ambición: “Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados”, escribió, reflejando su determinación. La frase de Vinícius ha sido interpretada como un desafío para el futuro.

Con este mensaje, el delantero deja claro su objetivo: quiere conseguir el Balón de Oro en 2024. Para Vinícius, la entrega de este premio no ha sido el final, sino una motivación para seguir luchando por el reconocimiento mundial.

El Real Madrid ha cerrado filas alrededor de Vinícius. Sus compañeros y el propio club lo apoyan y reconocen como el mejor jugador del mundo en su corazón. Sin embargo, la reacción del club y las palabras de Casillas evidencian que el Balón de Oro sigue generando polémica en el mundo del fútbol.

Este episodio suma otra página a la historia de desencuentros del Real Madrid con el Balón de Oro. Para el club blanco y su afición, el premio parece cada vez más lejos de su criterio y de lo que consideran justo.