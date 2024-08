Ilkay Gündogan no seguirá en el Barça y saldrá del club culer durante este mismo mercado de fichajes en dirección al Manchester City, que lo incorporará gratis un años después. Ilkay Gündogan fue muy importante en el Barça de Xavi Hernández, pero el mediocampista alemán se ha visto obligado a salir por culpa de la situación económica del club barcelonista. Ilkay Gündogan no ha querido ser un problema y regresará al City de Pep Guardiola, pero se marcha muy dolido con la actitud de los 2 grandes culpables de su salida.

Ilkay Gündogan tenía uno de los salarios más altos de la plantilla de Hansi Flick y el Barça, que quiere fichar a un extremo izquierdo que sea determinante, necesitaba espacio salarial. Además, fuentes del Barça confirman a 'e-Notícies' que Ilkay Gündogan no iba a ser importante con Hansi Flick, algo que era previsible teniendo en cuenta la edad del centrocampista teutón. El Barça se despide de Ilkay Gündogan, quien no guarda rencor al club pero sí que lo hace con relación a 2 figuras con una actitud simplemente deplorable.

El Barça lo desmiente, pero lo cierto es que la salida de Ilkay Gündogan del club culer viene provocada por la actitud de 2 grandes culpables, los cuales no han ayudado. Ilkay Gündogan quería seguir en el Barça y, finalmente, tendrá que hacer las maletas durante este mismo mercado de fichajes para poder ayudar al club, que necesita inscribir a Dani Olmo. La gestión de Deco, actual director deportivo del Barça, está siendo más que negligente, pero hay 2 figuras que todavía han decepcionado más al mediocampista aelmán Ilkay Gündogan.

Ilkay Gündogan, adiós final al Barça: la historia del centrocampista teutón se cierra con un capítulo lleno de mentiras

Ilkay Gündogan fue una de las grandes figuras del Barça durante la pasada temporada oficial, pero el club culer ya no cuenta con el mediocampista alemán, que ostenta una gran ficha. Ilkay Gündogan, quien se quedó fuera de la convocatoria para jugar contra el Valencia en Mestalla, está viviendo sus últimas horas como futbolista del Barça, según ha podido saber 'e-Notícies'. El Barça, que busca margen salarial para inscribir a Dani Olmo, quiere cerrar otro fichaje y, para ello, será vital sacarse de encima el sueldo de Ilkay Gündogan.

El objetivo del Barça estaba más que claro: deshacerse de Ilkay Gündogan, que ostenta un sueldo muy elevado, para poder fichar un extremo izquierdo que sea diferencial y muy importante. Hansi Flick considera que hay 'overbooking' en el centro del campo, por lo que entiende que la salida de Ilkay Gündogan tampoco será tan traumática. Ahora bien, eso no implica que la decepción de Ilkay Gündogan sea mayúscula, especialmente con 2 personas que seguirán trabajando en el Barça bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick.

Se espera que Ilkay Gündogan, de 33 años, cierre su salida del Barça durante este mismo miércoles, pues el interior alemán quiere tener margen para adaptarse a su nuevo club. Ilkay Gündogan tenía varias ofertas encima de la mesa, pero la que más le convence es la del Manchester City de Pep Guardiola, quien está interesado en volver a entrenarle. El Barça lo tiene todo en cuenta y, por consiguiente, se prepara para cerrar el fichaje de un extremo que aterrice en LaLiga esta semana.

Los 2 grandes culpables de la salida de Ilkay Gündogan del Barça: 'No hay derecho...'

No es ninguna sorpresa, pero el Barça llega con muchas urgencias al final del mercado de fichajes y, por si no fuera poco, tiene que cerrar la venta de Ilkay Gündogan. Ilkay Gündogan llegó gratis durante el pasado verano y, tras una temporada en el Barça, el club ha decidido prescindir de sus servicios, especialmente porque necesita espacio salarial para inscribir. Flick también quiere que el Barça sea muy intenso en la presión y el despliegue físico y, por ende, entiende que futbolistas veteranos como Ilkay Gündogan no estarán al nivel.

Ilkay Gündogan tenía contrato con el Barça para las próximas dos temporadas oficiales, por lo que la decepción del interior teutón es mayúscula. Ilkay Gündogan se marcha dolido con el club, especialmente con 2 de los grandes culpables de su salida, que no han puesto ninguna facilidad para que 'Gündo' siguiese siendo culer. Hablamos de dos figuras muy importantes en el Barça y que, muy probablemente, no volverán a saber nada de Ilkay Gündogan, que este mismo miércoles viajará a Manchester para ser 'blue'.

Hablamos de 2 grandes culpables que, de una forma clara y directa, han provocado la salida de Ilkay Gündogan del Barça. Estos son Frenkie de Jong y Ronald Araújo, dos de los actuales 'pesos pesados' del vestuario del Barça que lidera Hansi Flick. El neerlandés podría haber aceptado renovar su contrato diferiendo su salario, pero se ha negado y el uruguayo no ha querido moverse del Barça a pesar de las múltiples ofertas.