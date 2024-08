Fichaje top, se ofrece para cambiar el PSG por el Barça y ser el nuevo Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan fue una de las grandes figuras del Barça durante la pasada temporada oficial, pero el club culer ya no cuenta con el mediocampista alemán, que ostenta una gran ficha. Ilkay Gündogan, quien se quedó fuera de la convocatoria para jugar contra el Valencia en Mestalla, está viviendo sus últimos días como futbolista del Barça, según ha podido saber 'e-Notícies'. El Barça, que busca margen salarial para inscribir a Dani Olmo, quiere cerrar otro fichaje y, para ello, será vital sacarse de encima el sueldo de Ilkay Gündogan.

Ilkay Gündogan, adiós al Barça: Joan Laporta cierra otro fichaje, dejará tirado al PSG para jugar con Hansi Flick

Ilkay Güdongan no seguirá en el Barça y Joan Laporta buscará relevarle con una de las grandes perlas que quería fichar el PSG francés. Joan Laporta ya conoce, de cerca, al que será el nuevo Ilkay Gündogan del Barça de Hansi Flick. Se trata del español Quim Junyent, una de las perlas de la Masia y, más concretamente, del Juvenil A del Barça que se convertirá en futbolista en dinámica del primer conjunto.