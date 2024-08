El futuro del rival de Pedri da un giro de 180 grados: 'Quieren cerrar su fichaje...'

Ilkay Gündogan ha sido una de las incorporaciones que más ha ilusionado a la afición culé estos últimos años. El mediocentro llegó al Barça tras firmar unas increíbles temporadas en el Manchester City, llegando a ser el capitán. En el conjunto de la Ciudad Condal, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes.

El Barça no pasa por un buen momento económico y no ha podido moverse libremente por el mercado de fichajes. Aun así, ha conseguido cerrar grandes fichajes, como el de Ilkay Gündogan o Robert Lewandowski. Ahora, el alemán puede salir antes de que se cierre este mercado y hay varios equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Ilkay Gündogan, dispuesto a marcharse

En condiciones normales, un entrenador nunca habla de la situación contractual de sus jugadores. Pero, curiosamente, Hansi Flick trató el tema de la posible salida de Ilkay Gündogan en la rueda de prensa que se hizo tras el primer partido de liga. Sus declaraciones, aunque en principio eran esperanzadoras, han sembrado dudas en una parte de la afición.

Le preguntaron al técnico la razón por la que Ilkay Gündogan no había sido convocado en el partido que se jugó en Mestalla. El entrenador culé aludió al golpe que recibió en el último partido de pretemporada, el cual le dejó la ceja abierta. Además, añadió: "He hablado con él para saber cuál era su idea. Tengo la sensación de que continuará".

Estas últimas semanas han llegado varios rumores a los despachos del Barça: situaban a Ilkay Gündogan lejos de la Ciudad Condal. Aunque al principio nadie les daba mucha importancia, que Hansi Flick haya llegado a hablar con su mediocentro sobre su continuidad ha hecho que surjan las dudas. Todo apunta a que el crack alemán está pensando en la opción de volver al Manchester City.

El Manchester City está dispuesto a recuperar a Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan es un gran centrocampista, pero a sus 33 años de edad el Barça no lo considera intransferible. Varias fuentes cercanas al Barça afirman que el culé está planteándose seriamente su regreso a la Premier League. Además, a esto se le debe añadir que Pep Guardiola está dispuesto a incorporarlo otra vez en su plantilla.

El Manchester City tiene mucho talento en sus filas y ganarse un puesto en el '11' titular no es para nada una tarea sencilla. Aun así, Ilkay Gündogan tiene el nivel para lograrlo. Aunque no podemos confirmar nada todavía, es probable que en breve sepamos si se marcha o no.