El Chelsea se lanza a por otro fichaje y deja a Lamine Yamal solo ante el peligro

El Chelsea está teniendo un mercado de fichajes irreal y no para de comprar futbolistas; no se había visto nada igual hasta ahora. Actualmente, los ingleses cuentan con 41 jugadores, pero es probable que todavía incorporen alguno más. Todavía quedan 8 días para que se cierre el mercado y no paran de salir rumores.

Paralelamente, el Barça atraviesa un mal momento económico que hace que no pueda fichar con normalidad. Está siendo el peor mercado de la historia de los culés y no consiguen desprenderse de más de un lastre. Por desgracia, Lamine Yamal seguirá solo en la batalla, ya que el Chelsea se llevará a una de las pocas opciones que tenían los culés.

Lamine Yamal sigue prácticamente solo en el Barça

Lamine Yamal ha sido la revolución de la temporada y ha hecho que los culés y los españoles vuelvan a ilusionarse. Con su desborde, velocidad y facilidad para dar asistencias y marcar, el extremo se ha convertido en la sensación del momento. Tan solo tiene 17 años recién cumplidos, pero ha sido uno de los jugadores más importantes de La Absoluta.

El Barça estaba en busca de un extremo izquierdo desde antes de que empezase el mercado de fichajes. La opción principal era Nico Williams, quien habría sido la clave para consolidar una delantera terrorífica para los defensas rivales. Finalmente, parece que el del club vasco no llegará a la Ciudad Condal y la directiva ha tenido que barajar otras opciones.

Una de las opciones que estaba contemplando el Barça y que veía asequible para acompañar a Lamine Yamal era la de Jadon Sancho. El extremo izquierdo, recién devuelto al Manchester United, ha firmado grandes encuentros en el Borussia Dortmund. Pero su incorporación al Chelsea suena cada vez más y los catalanes no pueden competir con los ingleses económicamente hablando.

Jadon Sancho, otro tachón en la lista de potenciales compañeros de Lamine Yamal

El Barça no está reaccionando y está perdiendo todas las opciones que tenía: Nico Williams, Jaden Philogene y Luis Díaz son algunos ejemplos. Si sigue así, Jadon Sancho será otro fracaso más para los de la Ciudad Condal. Contrariamente, el Chelsea no se lo piensa dos veces e incorpora todo lo que puede.

Aunque eso tampoco es lo correcto, por lo menos están reaccionando. Pero cada vez se ve más claro que Lamine Yamal volverá a estar solo contra el mundo. Aunque no se puede confirmar nada todavía, durante los próximos días sabremos más sobre el destino de Jadon Sancho.