Hansi Flick dice NO a un fichaje muy sencillo: 25 millones y firma con el Barça

Hansi Flick está llevando al Barça por un camino que hacía muchos años que no recorría. El alemán es una persona con las ideas muy claras y quiere que sus jugadores suden la camiseta. No le sirve solo con un buen juego y muchos pases: quiere físico y presión.

Todo el panorama futbolístico conoce el modus operandi de Hansi Flick, que no es para nada tranquilo. Esto le ha venido muy bien al Barça, puesto que el físico es un factor muy importante y que había quedado en segundo plano. Curiosamente, un jugador de mucho talento podría firmar por el Barça por 25 millones, pero el técnico lo ha rechazado porque no entra en su esquema.

Hansi Flick no cede ante nada ni nadie

Hansi Flick ha conseguido grandes cosas, como por ejemplo el famoso sextete con el Bayern. Antes de llegar al Barça ya sabía y conocía bien la situación que se encontraría. Aun así, se vio con fuerzas y ganas de intentar devolver al conjunto catalán al lugar que merece.

El Barça es un equipo histórico y muchos cracks sueñan con poder vestir su camiseta en algún momento de su vida. Obviamente, es algo que casi nadie consigue, por lo que se tendría que valorar mucho. Ahora que Hansi Flick ha aterrizado en el banquillo culé, está mirando con lupa los fichajes que le propone la directiva.

Hemos podido saber que Javi Guerra podría fichar por el Barça por un coste de, aproximadamente, 25 millones de euros. El pivote español de 21 años cerró una gran temporada y varios de los grandes de Europa se han interesado por él. Aun así, se sabe que uno de los pocos sitios a los que estaría dispuesto a ir es al conjunto de la Ciudad Condal.

Javi Guerra ha brillado, pero Hansi Flick no lo ve claro

Hansi Flick conoce de primera mano la mala situación por la que está pasando el Barça. Esto ha hecho que no se mueva por el mercado de fichajes sin pensarlo muy bien antes. Pudiendo fichar a Javi Guerra por un precio más que razonable, ha preferido ahorrarse el dinero.

La situación económica del Barça no es muy buena y el fichaje de Dani Olmo ya ha sacudido bastante las cuentas. Si a esto se le suma que Hansi Flick está encantado con Marc Bernal y Marc Casadó, Javi Guerra lo tiene difícil. No podemos dar nada por hecho hasta que se cierre el mercado, pero es probable que el entrenador no incorpore el del Valencia.