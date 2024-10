Parece que Hansi Flick ha sido todo un acierto por parte de la directiva del Barça y su trabajo está siendo impecable. El alemán ha reconvertido totalmente a la plantilla y todos ellos han dado un paso al frente. Los aficionados han recuperado la ilusión y el futuro del conjunto culé es esperanzador.

El Barça no pasa por una buena etapa financiera y tiene que pensar en qué futbolistas no son necesarios. Por desgracia, parece que Hansi Flick no cuenta con uno de sus cracks y la situación parece cada vez peor. Míchel se ha fijado en la perla de la Ciudad Condal y podría ofrecer bastante dinero por él.

Giro de 180 grados, Hansi Flick se harta, lo quiere fuera: Míchel pide su fichaje

Hansi Flick se ha tenido que adaptar a la situación y confiar en los futbolistas que ya tenía en plantilla. El alemán ha cambiado la táctica y ha implementado el doble pivote, pero sigue manteniendo la "esencia Barça". De todos modos, sigue sin olvidarse del ataque y ha sumado más de un efectivo.

Paralelamente, hay algunos que han ido perdiendo protagonismo pese a que empezaron dejando grandes sensaciones, como es el caso de Pablo Torre. El mediocentro mostró un gran nivel en la pretemporada y también lo ha hecho en los encuentros que ha disputado durante la temporada regular. Finalmente, parece que Hansi Flick no cuenta con él y Míchel es uno de los claros candidatos para llevárselo a Girona.

Míchel ya contó con el ex del Racing el año pasado después de adquirirlo como cedido tras su poco éxito en el Barça. Es cierto que en Montilivi no tuvo demasiadas oportunidades, pero viendo la plantilla actual del Girona, Pablo Torre podría hacerse un hueco. Por lo tanto, si Hansi Flick sigue sin darle demasiados minutos y los lesionados se recuperan, Pablo Torre podría hacer las maletas.

Pablo Torre tiene mucho futuro por delante

Pablo Torre es un futbolista muy versátil, con una buena visión de juego y con muchas facilidades de cara al ataque. Por desgracia, no encajó con Xavi Hernández, en el Girona tampoco tuvo muchas ocasiones y ahora parece que Hansi Flick no termina de contar con él: su salida parece irremediable. Pablo Torre no acaba de tener suerte, pese a su innegable calidad, y podría salir en el próximo mercado en busca de minutos de calidad.

Míchel podría poner los 5 millones de euros que pagó el Barça por Pablo Torre y llevárselo para que se forme de manera regular. Por ahora no se puede confirmar nada, pero lo más probable es que no aguarde eternamente en las sombras.