Pablo Torre se queda sin tiempo, el fichaje más esperado del Barça ya está aquí

El nuevo Barça de Hansi Flick ha empezado el curso de la mejor manera posible y ya comanda la clasificación de LaLiga tras cuatro jornadas. Hace algunas semanas nadie podía imaginar este escenario, pero los más jóvenes como Lamine Yamal se han echado el equipo a sus espaldas. Además, los que llevan más tiempo como Raphinha y Lewandowski también están ayudando con un rendimiento sobresaliente.

Sin embargo, no todo es alegría en el seno del Barça. Pablo Torre se quedó para tener los minutos que le habían prometido, pero parece que no cuenta para Hansi Flick y tendrá que salir más pronto que tarde. Pese a las bajas de Bernal, Gündogan, Oriol Romeu, Frenkie De Jong y Gavi, el ex del Racing tan solo ha jugado unos minutos en la goleada ante el Valladolid.

Seguro que Pablo Torre no esperaba jugar tan poco cuando decidió quedarse, pero ahora no le queda más remedio que esperar al mes de enero. Entonces pedirá salir, ya que si ahora casi no juega, cuando regrese el fichaje más esperado del Barça lo hará todavía menos. Y ya no queda tanto para tenerlo de vuelta.

Pablo Torre necesita jugar, pero no será en el Barça

Hace más de un año, Gavi se lesionó de extrema gravedad. Sufrió la rotura del ligamento cruzado jugando con la Selección, viéndose obligado a parar en seco su progresión cuando se estaba consolidando como una pieza clave dentro del vestuario culé. Desde entonces, la afición sueña con su vuelta, que cada vez está más cerca.

Es cierto que aún no está con el grupo, pero vuelve a ser uno más desde hace semanas. Y es que Gavi ya ha dejado atrás el ostracismo de ocho meses recuperándose en solitario y actualmente se entrena en Sant Joan Despí con el resto de sus compañeros. Eso sí, lo importante es que Gavi vuelva mejor de lo que se fue, y para conseguirlo es importante seguir los pasos de la recuperación sin excesos y con mucha constancia.

Mientras, Pablo Torre podría tener su oportunidad, pero parece que Hansi Flick no opina lo mismo y ya ha puesto a Marc Casadó por delante en la rotación. Un escenario que le invita a salir en enero, cuando además, Gavi ya estará recuperado. El cántabro necesita minutos y si no los tiene en el Barça los buscará fuera.

Gavi es el mejor fichaje

El regreso de Gavi provoca mucha ilusión, pero Hansi Flick no quiere correr riesgos. Tiene a Pablo Torre en el banco para ir dando descanso a los titulares hasta que vuelva el '6'. Y por si fuera poco, parece que De Jong estará también disponible tras el parón de selecciones.

El holandés encara la recta final de su lesión en el tobillo y podría estar disponible para Hansi Flick antes que Gavi. Mientras a De Jong se le espera para mediados de septiembre, el internacional español no regresará al 100% hasta finales del mes de octubre o principios de noviembre. Es cierto que ya entrena al lado de sus compañeros, pero realizando ejercicios específicos para evitar contratiempos de última hora

La posible vuelta de Gavi en las próximas semanas hace que otros jugadores que podían tener su oportunidad lo tengan más complicado. Es el caso de Pablo Torre, que de momento casi no ha tenido protagonismo para Hansi Flick y que podría salir en enero.