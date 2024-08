Gavi se retrasa y el Barça responde, 2 fichajes gratis para venir ya

Gavi ilusionó a todo el barcelonismo con su garra, pasión y ansia por defender los colores. El joven mediocentro no ha pasado desapercibido desde que llegó al primer equipo del Barça y rápidamente se ganó la titularidad. Junto a Pedri, han conformado uno de los mejores dúos de toda LaLiga, pero no ha sido por mucho tiempo.

Además de que no han coincidido mucho por las lesiones de Pedri, la larga lesión de Gavi los ha acabado de separar dentro de los terrenos de juego. El retraso en la vuelta del de Los Palacios y Vilafranca ha obligado al Barça a buscar alternativas en la cantera y en el mercado. Por desgracia, Marc Bernal también se ha roto recientemente los ligamentos cruzados y los de la Ciudad Condal ya barajan diversas opciones.

El Barça busca reemplazo para el centro del campo

El Barça está atravesando una crisis económica considerable que no le ha permitido fichar libremente. Aun así, ha conseguido mantenerse competitivo en el ámbito deportivo. La temporada pasada, los culés cayeron en Cuartos de final de la Champions League y quedaron segundo en LaLiga.

Lo que para la mayoría de equipos sería una temporada soñada, para el Barça es insuficiente. Pero no hay que olvidar que ha habido tiempos peores y que la mayoría de jugadores lo están dando todo. Gavi era un pilar dentro y fuera del campo, pero los catalanes no pueden contar con él desde noviembre.

Una rotura de ligamentos cruzados lo ha dejado fuera más tiempo de lo esperado, ya que en principio se dijo que estaría disponible en septiembre. Tras meses de recuperación, se prevé que Gavi no podrá volver hasta noviembre por lo menos. Si a esto se le suma la lesión de Marc Bernal, el Barça contempla la opción de Adrien Rabiot, que actualmente se encuentra sin equipo.

Adrien Rabiot, gratis; la otra opción, algo costosa

Recientemente, Lamine Yamal se enfrentó a él en la Eurocopa después de que el francés asegurara que lo que había hecho el joven culé hasta el momento no era suficiente. Curiosamente, la estrella del Barça le marcó un gol en la cara; una buena forma de reivindicarse. La opción del ex de la Juventus no es mala, pero pide un salario de, como mínimo, 7 millones.

Teniendo esto en cuenta, el Barça también tiene sobre la mesa a Danilo Pereira, actual pivote del PSG. Aunque solo tiene un valor de 8 millones, todos nos podemos imaginar que los parisinos intentarán ingresar más de la cuenta por él. Hoy se cierra el mercado y el Barça perderá la oportunidad de incorporar a alguien hasta navidad.