Hansi Flick pide el fichaje del nuevo Pau Cubarsí: 18 años, listo para el Barça

Hansi Flick ha aterrizado hace poco en el banquillo culé y sus ideas empiezan a calar hondo en la Ciudad Condal. El alemán tan solo ha perdido un partido en lo que va de temporada y sigue liderando la tabla de LaLiga. El fichaje del entrenador ha sido una inyección de esperanza en los culés y parece que los resultados están llegando.

Además de ir bien en LaLiga, el Barça ha ganado uno de sus dos encuentros de la Champions League, competición que Hansi Flick quiere ganar. Teniendo en cuenta que a Íñigo Martínez tan solo le queda un año de contrato, los catalanes deben buscar una solución. El reemplazo ideal es extremadamente joven y algunos ven en él un reflejo de Pau Cubarsí.

El nuevo Pau Cubarsí

Pau Cubarsí es uno de los jugadores revelación del momento, su calidad no ha pasado nada desapercibida y varios de los grandes de Europa van tras sus servicios. Por suerte para los culés, el joven no tiene intención de marcharse y su vínculo con el Barça estará vigente hasta, por lo menos, 2027. Aunque es un defensor de primer nivel, la realidad es que no puede hacerlo solo, así que necesita refuerzos.

La enfermería del Barça está llena de jugadores y dos de los centrales más destacados del club forman parte de este colectivo. Ronald Araújo y Andreas Christensen llevan fuera bastante tiempo y Pau Cubarsí ha tenido que tirar del carro con Íñigo Martínez. El problema es que al ex del Athletic Club le queda tan solo un año de contrato y no parece que vaya a renovar.

Aunque la temporada pasada quedó en segundo plano, Íñigo Martínez ha ido recuperando protagonismo y las lesiones han jugado a su favor. Ahora que se sabe que se marchará a finales de temporada, el Barça ya piensa en quién es el más indicado para sustituirlo. De todas las opciones, los de la Ciudad Condal se han fijado en un crack de 18 años que recuerda a Pau Cubarsí.

Pau Cubarsí necesita a un compañero de primer nivel, y más si Ronald Araújo se acaba marchando e Íñigo Martínez también. El jugador en el que han pensado es Jorrel Hato, central del Ajax. Para firmarlo, el Barça tendría que pagar unos 30 millones de euros, ya que tiene contrato hasta 2028.