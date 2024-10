Joan Laporta lo confirma: fichaje bomba para estrenar el Camp Nou, vuelve a casa

Joan Laporta está consiguiendo que el Barça vuelva, poco a poco, a una situación financiera decente. Desde que llegó a la presidencia, el catalán ha tenido que lidiar con las malas gestiones de Josep Maria Bartomeu. El predecesor de Laporta dejó las finanzas muy tocadas e invirtió auténticas salvajadas en futbolistas que no merecían la pena.

Por suerte, el proyecto económico de Joan Laporta parece que está dando sus frutos y el fichaje de Hansi Flick ha sido un acierto. El alemán, con el legado de Xavi Hernández, está confeccionando una plantilla muy competitiva. Ahora, un gran movimiento para el nuevo Camp Nou podría devolverle la ilusión a todos los culés.

Joan Laporta quiere hacer algo muy grande

Joan Laporta es consciente de que tiene que hacer algo muy grande para que lo voten otra vez en 2026. Sus decisiones durante el último tramo de su mandato marcarán su continuidad como máximo representante del Barça. De hecho, tiene claro que tiene que hacer un gran fichaje y un ex del Barça, que no se marchó de la mejor forma, podría ser la clave.

Estamos hablando de que Joan Laporta podría intentar cerrar el fichaje de Neymar, el último representante del jogo bonito brasileño. Hace unos meses, el brasileño ya habló públicamente sobre este tema y dejó claro que era una falta de respeto hacia él y su entidad, el Al-Hilal, publicar información falsa.

Tras lo que dijo Neymar, está claro que no hay nada acordado ni mucho menos, pero Joan Laporta sí podría intentarlo. Solo una gran incorporación como la del extremo podría asegurar el futuro de Joan Laporta. Aun así, no será nada fácil, ya que el atacante acaba de volver de una grave lesión y el Al-Hilal está muy contento de poder contar con él.

El futuro de Neymar

Por ahora, no parece que el futuro de Neymar sea el Barça, pero no podemos descartar nada; además, los catalanes tendrían que pagar mucho dinero por su exjugador. Se sabe que el brasileño guarda muy buenos recuerdos del conjunto de la Ciudad Condal y todo podría ser. Está claro que para Joan Laporta no será fácil ficharlo, pero debe intentar una incorporación de ese calibre para que estrene el nuevo Camp Nou cuando esté terminado del todo.