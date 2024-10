Hansi Flick, atento a la ganga 2025: fichaje gratis y robo al Atlético de Madrid

El Barça cerró este verano los fichajes de Dani Olmo y Pau Víctor para el primer equipo pero finalmente no se incorporó a nadie para la posición de pivote. La razón fue que Hansi Flick estaba más que satisfecho con el rendimiento de los jóvenes de La Masía, Marc Bernal i Marc Casadó. Al mismo tiempo, Flick también esperaba la recuperación de los lesionados De Jong y Gavi.

La gravísima lesión de Bernal en la rodilla es un contratiempo importante en los esquemas de Flick. En Inglaterra diversas fuentes afirman que el Barça estaría tras la pista de un mediocentro contrastado para reforzar la plantilla de la próxima temporada a coste cero. Dichas fuentes apuntan que el Barça sería uno de los equipos que estaría interesado en el ghanés Thomas Partey de 31 años.

Partey acaba contrato con el Arsenal el próximo verano y está siendo una pieza clave esta temporada en el equipo inglés. En Inglaterra se comenta que difícilmente el Arsenal le ofrecerá una renovación del contrato debido a su edad y su particular historial amplio de lesiones. El Barça no sería el único interesado en Partey, las mismas fuentes apuntan a otros equipos como el At de Madrid y la Juventus.

El Barça y el Atlético de Madrid se fijan en Thomas Partey para el próximo mercado de verano

Teniendo en cuenta que el futbolista difícilmente continuará en el Arsenal con el que acaba contrato en junio de 2025, los dos clubs estarían interesados en su fichaje. La trayectoria de Partey en el Arsenal ha sido sumamente irregular, llegándose a perder 80 partidos por temas de lesiones en las últimas 4 temporadas. A pesar de sus problemas con las lesiones, Partey ha mostrado momentos de gran brillantez.

Su etapa anterior en el club colchonero de Simeone lo ayudaron a convertirse en un mediocentro de talla mundial. Por su parte, el Barça está buscando opciones para reforzar esta parcela del terreno de juego con un jugador físico con calidad defensiva. La incorporación de Thomas podría propiciar la cobertura necesaria en esa zona, su experiencia y su físico lo hacen muy interesante.

La competencia del Barça por Thomas Partey

A sus 31 años el volante africano todavía dispone de un buen cartel en cuanto a equipos de alto nivel en Europa se refiere. El Atlético de Madrid, donde Thomas jugó por más de 5 temporadas, estaría preparando el regreso del jugador. Además de los colchoneros, la Juventus de Turín también habría contactado al mediocentro ghanés.

El hecho de que Thomas sea agente libre en verano de 2025 hace más interesante si cabe su fichaje. En Arabia Saudí también estarían interesados en el jugador. Es precisamente en este punto, donde Partey tendrá que decidir si seguir en la élite o bien decantarse por una liga menor con una oferta económica irrechazable.